Madrid reconoce y regula la figura del catedrático de instituto

"Una pieza clave para garantizar la excelencia, la calidad y el prestigio de la educación pública madrileña". Así se ha referido hoy el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín a los catedráticos de instituto. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto que reconoce esta figura, ya contemplada en la legislación estatal, y regula la organización y funciones de este cuerpo docente.

Estos docentes imparten sus enseñanzas en Educación Secundaria y Bachillerato, pero también en Formación Profesional, Enseñanzas de Adultos, Escuelas Oficiales de Idiomas, Enseñanzas Artísticas Profesionales y Superiores, Música y Artes Escénicas y Artes Plásticas y Diseño. Entre los aspectos que recoge la nueva norma están las condiciones de acceso a la cátedra, la movilidad o la elección de horarios, informa el Ejecutivo regional.

En concreto, en lo que tiene que ver con el acceso a la cátedra, se estipula que se realizará mediante concurso de méritos. Se requiere una antigüedad mínima de ocho años como funcionarios de carrera. Además, se establece que, con carácter general, el número de catedráticos no podrá superar el 30% del total de funcionarios de cada cuerpo docente.

El texto también detalla las funciones y responsabilidades, entre los que se señalan la jefatura de departamentos, la coordinación de proyectos de innovación, la tutorización o la presidencia de tribunales educativos, incluidos los de los procesos de selección de los propios catedráticos. En gran medida, es una trasposición de las funciones que se les reconoce a los catedráticos de instituto en la legislación nacional.

Desde la Comunidad de Madrid se añade que se incorporan medidas de reconocimiento profesional, entre los que se señalan la consideración de catedrático como mérito específico y su especial valoración para puestos de formación y asesoramiento de profesores. "Asimismo, la norma fomenta la formación permanente, permite que su trabajo sea evaluado de manera voluntaria y regula la figura del catedrático emérito en el ámbito de las enseñanzas artísticas", señalan desde la Comunidad de Madrid.