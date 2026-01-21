Del cocido al rabo de toro: Madrid impulsa el turismo rural con una guía gastronómica de platos de cuchara

Hay lugares que se descubren mejor cuando el guiso empieza a humear. Por ello, la Comunidad de Madrid ha editado Villas a fuego lento, una guía gastronómica que propone recorrer la región a través de su cocina más reconocible: platos de cuchara y elaboraciones a baja temperatura, vinculadas a la tradición y al producto de cercanía. La publicación incluye más de 50 sugerencias y se plantea como un reclamo para visitar pueblos madrileños más allá de la capital.

El viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín Izquierdo, ha presentado este miércoles la iniciativa en el estand de la Comunidad en la 46ª Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Ifema Madrid hasta el próximo domingo.

Este libreto reúne propuestas centradas en estofados, sopas, escabeches y asados, con la idea de acercar al viajero a las costumbres culinarias y a la hospitalidad de cada municipio. Entre los platos que aparecen en la selección destacan cocidos completos, judiones y alubias estofadas, callos a la madrileña, lentejas guisadas con productos de la matanza, sopas de ajo castellanas y potajes de vigilia.

La guía también reserva espacio para carnes cocinadas lentamente, como rabo de toro estofado, cordero guisado, carrilleras de ternera o conejo en escabeche, además de asados tradicionales -cordero y cabrito al horno- preparados según recetas populares.

11 municipios en el mapa gastronómico

Esta publicación busca "dinamizar la economía y el comercio" de las localidades integradas en la red Villas de Madrid, integrada por Buitrago del Lozoya, Chinchón, Colmenar de Oreja, Manzanares el Real, Navalcarnero, Nuevo Baztán, Patones de Arriba, Rascafría, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna y Villarejo de Salvanés"

Para Martín Izquierdo, se trata de una iniciativa "que apuesta por un nuevo modelo de turismo rural y gastronómico basado en los alimentos locales, la tradición culinaria y el patrimonio cultural de los pueblos". En esa línea, la guía se enmarca en la estrategia autonómica para descentralizar y desestacionalizar las visitas, animando a viajar por la región también en los meses fríos, cuando este tipo de cocina tiene más protagonismo.

Villas a fuego lento se ha elaborado en colaboración con Hostelería Madrid y da continuidad a otras guías gastronómicas impulsadas por el Gobierno regional, como ‘Con solera’ y ‘Mad Mixology’.