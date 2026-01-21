Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este municipio de Madrid se convierte en la antesala de los Premios Goya: cine por menos de cuatro euros

El próximo 26 de enero arranca la iniciativa en esta localidad gracias a la comunidad universitaria y municipal

El ciclo se desarrollará del lunes 26 de enero al jueves 19 de febrero

El ciclo se desarrollará del lunes 26 de enero al jueves 19 de febrero / MARIO LLORCA

Ángela Berná

Madrid

Se acerca la fecha de los Goya y los más cinéfilos lo saben. El próximo 26 de enero Getafe se situará en el epicentro del cine español contemporáneo gracias a una propuesta entre la Universidad Carlos III de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe. 'Hacia los Goya. Un regreso de cine' convertirá al Teatro Federico García Lorca en un espacio de encuentro cultural previo a los Premios Goya, que se celebrarán el 28 de febrero en la ciudad de Barcelona.

Getafe refuerza su compromiso con la cultura y el cine como herramienta de reflexión y aprendizaje a través de la colaboración entre ambas instituciones. Además, esta iniciativa tiene una dimensión formativa con la participación de la comunidad universitaria.

'Hacia los Goya. Un regreso de cine' supone retomar la experiencia del cine compartido, del que se vive de cerca con sus equipos y su público. A través de un programa que incluye filmes como La Furia, El Cautivo o Romería, el ciclo ofrece una mirada plural al cine español actual.

Programación de 'Hacia los Goya. Un regreso de cine'.

Programación de 'Hacia los Goya. Un regreso de cine'. / AYTO Getafe

¿Cómo serán estas sesiones?

En las sesiones, además de disfrutar de una jornada de cine, aprenderás de la mano de los alumnos del Doble Grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III, quienes se encargarán de la presentación de las sesiones. Posteriormente, tendrá lugar un coloquio con personalidades vinculadas a las películas. Este será un espacio de fusión entre creadores y los cinéfilos más curiosos.

El ciclo se desarrollará del lunes 26 de enero al jueves 19 de febrero. Incluye la proyección de ocho largometrajes, siete de ellos nominados a los Premios Goya. Los interesados deben saber que estás sesiones se celebrarán los días 26 y 27 de enero y los días 2, 3, 16, 17, 18 y 19 de febrero a las 18:00 en el Teatro Federico García Lorca.

El precio de las entradas es de 3 euros por sesión. Para los más aficionados al cine, por tan solo 18 euros podrán disfrutar de todo el ciclo. La venta de entradas se realiza en cultura.getafe.es y en la taquilla del teatro. Esta propuesta cultural consolida a Getafe como antesala de la gran noche del cine español.

