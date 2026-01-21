Madrid se convierte en capital mundial del turismo con un Fitur de bajo perfil institucional

Fitur levanta este miércoles en Madrid el telón de su 46º edición, que este año llega marcada por el trágico accidente de Adamuz (Córdoba) que reduce la presencia institucional, especialmente desde Andalucía. Además, los operadores ferroviarios implicados, Renfe y Iryo, han anunciado que no van a estar presentes en el evento.

El pistoletazo de salida de la Feria Internacional de Turismo que se celebra hasta el domingo 25 será un minuto de silencio en memoria de las víctimas del siniestro, que está previsto a las 10:15 horas de esta mañana. En cuanto a la inauguración oficial sigue programada para el jueves con los Reyes, a pesar de que ese día seguirá vigente el luto decretado tanto por el Gobierno como por la Comunidad de Madrid. Andalucía es la comunidad autónoma que siempre tiene una mayor presencia en la feria, ocupando la totalidad de uno de los pabellones. Este año, se mantiene la actividad empresarial pero no habrá presencia institucional.

Fitur contará este año con 10.000 empresas participantes, un 5% más respecto a 2025, 161 países y 967 expositores titulares con estand, lo que supone un crecimiento del 9% en términos generales y del 11% en internacionalidad. Se calcula así que pasarán por sus nueve pabellones una cifra similar o superior a los 255.000 visitantes del año pasado, 155.000 profesionales y 100.000 más de público general que podrán entrar en la feria de viernes a domingo.

En esta edición, el evento suma 18 nuevos países, principalmente de África y Asia-Pacífico, que incrementan su presencia un 34% y 22% en superficie, respectivamente. Entre los nuevos destinos participantes destacan Abu Dabi, Dubái, Zanzíbar, islas Caimán, Belice y regiones de Alemania y Reino Unido.

Gracias a este gran flujo de participantes y asistentes, se estima que tenga un impacto económico para Madrid de más de 500 millones de euros de ingresos, con un efecto positivo en sectores como movilidad, hotelería, hostelería, cultura u ocio. Desde la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid 'Noche Madrid', se estima que la feria generará un impacto económico de cerca de 17 millones de euros en el sector del ocio y los espectáculos, impulsado por las más de 230.000 salidas nocturnas que realizaran los visitantes durante su estancia en Madrid.

Sin Renfe e Iryo

Renfe e Iryo han anulado su participación en Fitur como muestra de respeto a las víctimas del accidente ferroviario en el que hasta el momento hay 41 fallecidos y 152 heridos. Según informó Renfe, la compañía "no realizará actos ni suscribirá acuerdos comerciales durante la celebración de la feria", por lo que ha optado por retirar su presencia y procederá al cierre de su stand en el recinto ferial.

Por su parte, Iryo ha cancelado toda su agenda de actividades previstas. "En estos momentos, la prioridad absoluta de Iryo son las personas afectadas. La compañía ha habilitado un teléfono de asistencia para pasajeros y familiares, disponible en el 900 001 402, y permanece a su disposición para ofrecer el acompañamiento necesario", han apuntado en un comunicado.

Agendas limitadas

Granada, Almería o Sevilla también limitan su agenda en Fitur a actividades para profesionales en señal de duelo. La Diputación y el Ayuntamiento de Granada y la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo han suspendido su agenda institucional prevista. Por su parte, la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de la localidad han suspendido sus agendas institucionales. La Diputación y el Ayuntamiento de Sevilla cancelaron los actos previos de presentación del destino provincial programado en la Real Fábrica de Tapices de la capital de España, mantiene la actividad profesional en su expositor de Fitur, adaptando su agenda prescindiendo de cualquier actividad lúdica.

Otros municipios que limitan su participación a las reuniones profesionales o trasladan al viernes sus presentaciones son Lorca (Murcia), Ibiza, Alicante o Teruel. Y la fallera mayor de Valencia y su corte de honor han anulado su habitual viaje anual a Madrid para visitar Fitur.

La alianza turística Exceltur ya había cancelado el foro que celebra cada dos años durante la víspera de Fitur, como "muestra de solidaridad" con las víctimas del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz este domingo, un accidente que ha dejado, al menos, 41 fallecidos.

El stand de Madrid

La Comunidad de Madrid acude a Fitur con una propuesta expositiva de marcado carácter innovador que refuerza su apuesta estratégica por el turismo deportivo. El Ejecutivo regional presenta su oferta turística, cultural y de ocio en un estand de diseño vanguardista e inspiración industrial, concebido como homenaje al Gran Premio de Fórmula 1 que llegará a la región el próximo mes de septiembre. El espacio, construido en acero y con una estética curva y acabado metálico, evoca el trazado del futuro circuito Madring.

La oferta presentada incluye asimismo las novedades de los cuatro territorios rurales turísticos integrados en la iniciativa El Madrid que no te esperas -Sierra Norte, Sierra Oeste, Sierra de Guadarrama y Las Vegas y La Alcarria-. La agenda reservará un espacio específico para el turismo accesible y para la promoción gastronómica, con especial protagonismo del cocido madrileño, que será declarado Bien de Interés Cultural, y de las cervezas artesanas como atractivo turístico emergente.

Alcalá de Henares estará, junto a Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial -ciudades Patrimonio de la Comunidad de Madrid-, en la Feria Internacional de Turismo (FITUR). Con una media de 850.000 pernoctaciones anuales, la ciudad cervantina busca posicionarse como destino de turismo de congresos, y así lo mostrará al mundo el día de la inauguración.

El jueves 22, el foco se trasladará al mundo audiovisual con la presentación de Cuéntame Alcalá, vinculada a la serie de TVE protagonizada por Imanol Arias y Ana Duato, así como a la actividad de Alcalá Film Office, con el objetivo de convertir la ciudad en un gran plató de cine al aire libre.

La programación se completa con la presentación del programa de Los Conciertos de la Muralla, que ya cuenta con la confirmación de artistas como Vanesa Martín y Lola Índigo; la Noche en Blanco, cuando los atractivos turísticos se abren al público de noche; la Semana Cervantina o la Semana Santa.