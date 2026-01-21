Madrid ha atendido a 120 menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta y Canarias desde octubre

La Comunidad de Madrid ha atendido a un total de 120 menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta y Canarias desde que se activara el sistema de traslado desde comunidades en contingencia migratoria. La cifra la ha facilitado la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Gobierno regional después de que se conociera que el Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la Comunidad de Madrid de que se suspendiera cautelarmente el traslado de 12 de ellos. La decisión se refiere a los 12 primeros expedientes, menores que se cuentan entre los 120 atendidos.

"Lo que ha rechazado el Tribunal Supremo son medidas cautelares sobre la iniciación de los expedientes de traslado, pero los reales decretos para imponer el reparto forzoso continúan recurridos y en estudio por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional", trasladan fuentes de la Consejería. El Ejecutivo de Ayuso mantiene tres recursos distintos ante esas dos instancias contra las normas que regulan el traslado de menores migrantes no acompañados desde territorios en contingencia migratoria extraordinaria, es decir, cuando su sistema de protección y tutela de menores exceda en ocupación tres veces lo que se determina se entiende como su capacidad ordinaria.

Desde el Gobierno madrileño se asegura que se trata de un reparto "forzoso e impuesto que Sánchez pactó con los independentistas" y que algunos de los menores están siendo trasladados "como paquetes y en contra de su voluntad". El sistema determinado por el Ministerio de Juventud e Infancia establecía que Madrid sería la segunda región que más de estos menores procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla debía acoger, un total de 647, por detrás de Andalucía (677) y de la Comunidad Valenciana (571). El País Vasco no tendrá que recibir a ninguno, mientras que Cataluña acogerá a 31. Las cifras se aproximan bastante a las que dio Junts cuando informó de que había alcanzado un acuerdo con el Gobierno para la reforma de la Ley de Extranjería que establece los criterios para este reparto.

De manera paralela, el Gobierno madrileño ha enviado un escrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para instarle a que acelere los trámites para que inicie la acogida de menores solicitantes de asilo actualmente atendidos en la red de acogida regional en cumplimiento de un auto del Tribunal Supremo del pasado diciembre.

El Alto Tribunal requirió entonces al Gobierno central para que, en el plazo improrrogable de 30 días, garantizara el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional (SAPI) de aquellos menores a cargo de los servicios madrileños de protección de menores que hubieran solicitado la protección internacional o manifestado su voluntad de solicitarla.

"Hasta la fecha, el Gobierno no se ha hecho cargo de ni un solo menor solicitante de asilo, no dando cumplimiento al auto del Tribunal Supremo del pasado 18 de diciembre", señalan en la Consejería. En el último año, afirman, la administración regional ha atendido a 117 menores solicitantes de asilo, "cuando es una competencia exclusiva estatal".

"Teniendo en cuenta que el auto de referencia fue dictado hace ya 40 días, y ante la proximidad del vencimiento del plazo fijado por el Tribunal Supremo para su cumplimiento, solicitamos que se adopten con la máxima celeridad las medidas necesarias para garantizar el acceso real y previo al SAPI de los menores solicitantes de protección internacional, en estricto cumplimiento del mandato judicial", se lee en el escrito remitido al Ministerio de Inclusión, firmado por la directora general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid, Silvia Valmaña.