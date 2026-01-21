Una madre y su hijo, hospitalizados tras el incendio de su vivienda en Boadilla del Monte

Una mujer de 43 años y su hijo menor de edad han sido hospitalizados por inhalación grave de humo en la madrugada de este miércoles tras un incendio en su domicilio de Boadilla del Monte, que también ha dejado casi una veintena de heridos leves por inhalación, según informa Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Efectivos del SUMMA112 de la Comunidad han trasladado a madre e hijo de 43 y 14 años respectivamente a los hospitales Puerta de Hierro y La Paz, después de estabilizarlos en el lugar del suceso. Además, otras 19 personas han sido atendidas por inhalación leve de humo, cinco de ellos guardia civiles y uno policía local, que habían acudido al lugar de los hechos.

"Hemos encontrado dos pacientes en estado crítico, una mujer de 43 años y un menor de 14, ambos con una inhalación grave de humo. El menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria", ha declarado la jefa de guardia del SUMMA 112, Ester Armela, en un vídeo en X.

Hasta seis dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid se desplazaron al domicilio situado en el número 7 de la calle Comunidad de Canatias del municipio madrileño, y rescataron a los dos heridos, que se encontraban insconscientes en el hueco de una escalera.

Asimismo, confinaron al resto de vecinos y realizaron varios rescates a través de la fachada del edificio, puesto que el humo por las llamas penetró en pisos superiores al de la vivienda afectada originalmente, que ha sufrido daños severos.