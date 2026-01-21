L5, L6 y L11: Madrid avanza en los tres grandes proyectos pendientes de Metro pero no los concluirá esta legislatura

Este martes, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, asistía en la futura estación de Comillas, en Carabanchel, a un nuevo hito en la ampliación de la Línea 11 del Metro madrileño, la conexión de la estación, ejecutada ya al 65%, con el túnel que la conectará con Plaza Elíptica. El Gobierno regional celebra cada avance en esta obra, considerada uno de los proyectos más relevantes en la reorganización del transporte público en la capital.

La intención es hacer pasar la L11 de ser actualmente la más corta de la red del suburbano con apenas 8,5 kilómetros de recorrido y la que menos viajeros transporta (6,3 millones en 2025), a una diagonal suroeste-noreste de 33 kilómetros entre Cuatro Vientos y Valdebebas con un doble propósito. Por un lado permitirá descongestionar la L6, la más utilizada del Metro, en su arco oriental. Por otro conectará algunos de los nodos de transporte más importantes de la ciudad, incluidos siete intercambiadores o la estación de Atocha. Además, se espera que contribuya a redistribuir el flujo de viajeros procedentes de los futuros desarrollos urbanísticos del sureste, donde se prevé la construcción de 120.000 viviendas en los próximos años.

Son planes, no obstante, a largo plazo. Lo que de momento está en ejecución de esa ampliación de la Línea 11 es la prolongación desde su extremo oriental en Plaza Elíptica hasta Conde de Casal. Un total de 6.626 metros a lo largo de cinco estaciones. Dos son de nueva construcción, Comillas y Madrid Río, y las otras tres, de enlace con las ya existentes de Palos de la Frontera, Atocha y la propia Conde de Casal.

Solo en la construcción del túnel en este tramo, en gran medida con la tuneladora Mayrit, que pemite avanzar entre 450 y 500 metros al mes, se prevé una inversión de 518 millones de euros, que se eleva hasta los 671 millones de euros cuando se incluye la instalación de ascensores (29) y escaleras mecánicas (60), los sistemas de señalización y otra serie de dotaciones necesarias.

Los trabajos se encuentran actualmente al 50% de ejecución según informaba este martes la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, un grado que crecerá rápidamente a partir de marzo de este año, cuando concluya el montaje de Mayrit y la tuneladora empiece a operar. La estación de Comillas se ha completado al 63,5%; la de Madrid Río, al 67,4%; la de Palos de la Frontera, al 60,6%; la de Atocha al 46,5%, y la de Conde de Casal, al 13,6%.

La obra coge buen ritmo. A la velocidad prevista no se podrá cortar la cinta de la inuguración antes de las elecciones autonómicas de 2027, pero se cuenta con haber podido concluir los trabajos a finales de ese año y que, tras las pertinetes comprobaciones y puesta a punto, comience a funcionar en 2028.

Son las mismas fechas que se manejan para el otro crecimiento de Metro en marcha, la ampliación de la L5 desde Alameda de Osuna hasta el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En este caso se trata de prolongar el trayecto a lo largo de 1,7 kilómetros para conectar con la ya existente estación de la L8 de las Terminales 1, 2 y 3 del aeródromo madrileño y permitir así, como le gusta decir a Rodrigo, pasar de la pista de aterrizaje a pasear por la Gran Vía en media hora.

Recreación de una estación de la Línea 6 de Metro de Madrid cuando se instalen las puertas automáticas necesarias para la futura circulación de trenes sin conductor. / METRO DE MADRID

Las obras, con un presupuesto de 181 millones de euros, comenzaron en mayo del año pasado. Se están construyendo las pantallas, algo así como las paredes de la caja de zapatos que encierra el túnel para garantizar su estabilidad, en tres frentes. La ejecucion de estas pantallas se encuentra a entre el 30% y el 40%. "Tuvimos una ralentización en verano, porque es el momento más importante de operatividad de Aena y tuvimos que bajar el rendimiento de las máquinas, pero hemos empezado a aumentar a partir del mes de septiembre", detalla Miguel Núñez, director general de Infraestructuras de Transporte Colectivo. "Si el ritmo sigue así, que creemos que va a continuar así, en verano de 2026 podremos, una vez ejecutada las pantallas, empezar con la extracción de tierras para poder avanzar también en el túnel".

La tercera gran intervención ya ejecutándose en el metro madrileño no extiende su red, pero supone uno de los cambios más radicales en sus más de 106 años de historia. Se trata de la incorporación de trenes sin conductor en la L6, algo que se espera suceda aun antes que las inauguraciones de las ampliaciones de la L5 y la L11, a lo largo de 2027. Es también la intervención de mayor calado en términos de presupuesto: hasta 800 millones de euros, la mayor parte de ellos empleados en la compra de 40 convoyes que viajarán sin maquinista.

Durante toda la segunda mitad de 2025 la línea ha estado cerrada en dos fases, primero el arco occidental, luego el arco oriental, para adecuar la infraestructura. El siguiente paso es la instalación de puertas automáticas en los andenes, al borde de las vías, necesarias por cuestiones de seguridad cuando funcionen los trenes sin conductor. La intrevención, que pasa por colocar unas 1.600 puertas a lo largo de toda la línea, se harña de forma progresiva y comenzará en la estación de Legazpi, previsiblemente este mismo mes.