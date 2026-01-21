El Gobierno de Ayuso rompe el silencio sobre el accidente de Adamuz: "Llevamos muchísimo tiempo denunciando el caos ferroviario"

Una de cal y otra de arena. El Gobierno de la Comunidad de Madrid entiende que es momento de atender a las víctimas y de investigar lo ocurrido en el accidente de tren de Adamuz, pero ya advierte de que exigirá responsabilidades y vuelve a cargar contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien acusa directamente del "caos ferroviario" en España. "La cruda realidad de todo lo que llevamos denunciando desde hace muchísimo tiempo es que ese caos en la gestión en el sistema ferroviario ha dado la peor cara y se ha llevado por delante la vida, por el momento, de 42 personas", ha señalado el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín.

Los miembros del gabinete de Isabel Díaz Ayuso han guardado esta mañana un minuto de silencio en memoria de las víctimas del siniestro del domingo en Córdoba y del maquinista fallecido ayer en otro incidente en la provincia de Barcelona. "En este momento lo que toca es, desde luego, es ir atendiendo a todas las víctimas del accidente y avanzar en la investigación de lo ocurrido, que hasta ahora está arrojando más incertidumbres que certezas", ha indicado. "Se lo debemos a las víctimas, pero, desde luego, que nadie lo dude, llegará el tiempo de exigir esas responsabilidades al Gobierno central".

García Martín ha asegurado que no solo el Ministerio de Transportes, sino el propio presidente del Gobierno tendrán que dar explicaciones. Pero sus críticas se han dirigido especialmente contra el ministro Puente, a quien, como en anteriores ocasiones, ha reprochado su actividad en las redes sociales. "Llevamos muchísimo tiempo diciéndole al señor Puente que se ponga manos a la obra, que deje de tuitear y que se ponga a gestionar y eso lo hemos reiterado. Habrá que esperar qué explicaciones pueda dar y tendrá que explicar qué es lo que ha hecho y qué es lo que no ha hecho", ha insistido.

A juicio del portavoz del Gobierno regional y también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, la decisión sobre el cambio de velocidad en algunos tramos del AVE Madrid-Barcelona es un "ejemplo más" del "caos", palabra que ha empleado en varias ocasiones, en torno al tráfico ferroviario. "¿Cómo puede ser que hace tres semanas el ministro Puente alardeara de poder elevar la velocidad a 350 km/h en esa línea férrea? Después, como ayer mismo conocíamos, que se reducía después de varias denuncias y después del trágico accidente a 160 km/h, un tramo muy importante de esa línea Madrid-Barcelona. Y esta mañana nos desayunábamos con que se levantaba esa restricción", ha incidido. "Es un ejemplo claro del caos que estamos viviendo",

El consejero madrileño ha apuntado también el funcionamiento del servicio de Cercanías en la región. Según ha apuntado, en el pasado año el número de incidencias en la región se ha duplicado hasta alcanzar las 1.500. Además, ha recordado, en la región se produjo hace unos meses el descarrilamiento de un tren de Cercanías en San Fernando de Henares, a los que ha sumado la salida de vía de un Avant en 2024 y otros tres descarrilamientos en 2023.

Por otra parte, ha hecho balance de la actuación de los equipos de Emergencias desplazados entre el domingo y el lunes a la estación de Atocha para atender a afectados llegados en autobús desde el lugar del siniestro así como a familiares que acudían a pedir información. Según ha informado, se atendió por heridas leves o se prestó atención psicológica a un total de 34 personas. Hasta 13 de ellas fueron llevadas a diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid, todos ellos ya dados de alta.