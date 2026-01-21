FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO
Fitur comienza con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Adamuz
El homenaje se ha seguido con especial sentimiento en el pabellón 5, ocupado por Andalucía, donde ha sonado además un pieza musical interpretada al violonchelo
EFE
La Feria Internacional de Turismo (Fitur) ha comenzado este miércoles con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 42 fallecidos y más de un centenar de heridos.
Este homenaje a las víctimas se ha seguido con especial sentimiento en el pabellón 5 del recinto ferial de Madrid, ocupado por Andalucía, donde ha sonado además un pieza musical interpretada al violonchelo.
Las banderas ondean a media asta en el recinto, puesto que esta primera jornada de Fitur coincide con el segundo día de luto oficial decretado por el Gobierno tras la catástrofe ferroviaria.
Hasta el libro de condolencias instalado en el pabellón de Andalucía se han acercado el ministro de Industria, Jordi Hereu, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y está prevista la firma de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, entre otras personalidades.
- Pablo, el maquinista del Alvia fallecido en Adamuz, tenía 27 años, vivía en Alcorcón y era fotógrafo aficionado
- El frío vuelve con fuerza a Madrid: la Comunidad activa el nivel 1 de alerta por temperaturas bajo cero este martes
- Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía
- Encuentran sin vida a Jesús Saldaña, un residente de cardiología de La Paz de Madrid que iba en el Iryo accidentado
- Los madrileños seleccionados por Amancio Ortega para estudiar el bachillerato en Estados Unidos: 'Siento que vivo en una película
- El emotivo homenaje de los maquinistas de Renfe en la estación de Chamartín a Pablo, su compañero fallecido en el trágico accidente de Adamuz
- Samuel, fallecido en el descarrilamiento de Adamuz, era policía en Madrid y había sido padre hace 18 meses
- Vecinos de Campamento denuncian cortes de internet sin preaviso por las obras del soterramiento de la A-5: 'Es tercermundista