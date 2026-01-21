Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AVE Madrid - BarcelonaFitur 2026Metro MadridTiempo en MadridViniciusTeatros del CanalViajar entre Madrid y AndalucíaMateu AlemanyBaliza V16 multas
instagramlinkedin

FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO

Fitur comienza con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Adamuz

El homenaje se ha seguido con especial sentimiento en el pabellón 5, ocupado por Andalucía, donde ha sonado además un pieza musical interpretada al violonchelo

Minuto de silencio en Fitur por las víctimas de Adamuz.

Minuto de silencio en Fitur por las víctimas de Adamuz. / EFE/ Chema Moya

EFE

Madrid

La Feria Internacional de Turismo (Fitur) ha comenzado este miércoles con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 42 fallecidos y más de un centenar de heridos.

Este homenaje a las víctimas se ha seguido con especial sentimiento en el pabellón 5 del recinto ferial de Madrid, ocupado por Andalucía, donde ha sonado además un pieza musical interpretada al violonchelo.

Las banderas ondean a media asta en el recinto, puesto que esta primera jornada de Fitur coincide con el segundo día de luto oficial decretado por el Gobierno tras la catástrofe ferroviaria.

Noticias relacionadas

Hasta el libro de condolencias instalado en el pabellón de Andalucía se han acercado el ministro de Industria, Jordi Hereu, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y está prevista la firma de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, entre otras personalidades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL