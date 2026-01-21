Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TEATRO EN MADRID

El actor Oriol Pla llega a Madrid tras arrasar en los Emmy: este es el barrio de la capital donde puedes ver su nueva obra de teatro

La función 'Gula/Gola' podrá verse de miércoles a domingo a las 18:00 horas hasta el 15 de febrero en el Teatro-Valle Inclán

La puesta en escena se compone exclusivamente de una máquina expendedora

La puesta en escena se compone exclusivamente de una máquina expendedora / Centro Dramático Nacional

Irene Pérez Toribio

Madrid

Oriol Pla se ha convertido en uno de los grandes nombres de la industria tras ser el primer actor español en alzarse con el galardón a Mejor Actor Masculino en los Premios Emmy Internacionales por su papel en 'Yo, adicto', una producción de seis episodios que narraba la autobiografía del propio Giner y su ingreso voluntario en un centro de desintoxicación. Ahora, de la mano del dramaturgo Pau Matas Nogué, Oriol presenta 'Gula/Gola' en el teatro Valle-Inclán de Lavapiés, una obra que pretende hacernos reflexionar sobre la falta de confianza, las apariencias y como la gula "termina por engullirlo todo".

&quot;Gula/Gola&quot; tiene programadas dos funciones en catalán como tributo al origen de sus autores

"Gula/Gola" tiene programadas dos funciones en catalán como tributo al origen de sus autores / Turismo Madrid

Con una duración aproximada de 2 horas y 15 minutos, la obra podrá disfrutarse en la sala Francisco Nieva de miércoles a domingo a las 18:00 horas hasta el próximo 15 de febrero, siendo las funciones del 28 y 29 de enero interpretadas en catalán, como un tributo al origen de sus autores. Además, este jueves 22 de enero habrá un encuentro con el equipo artístico, que permitirá al público conocer de primera mano su proceso creativo.

Un consumo compulsivo de emociones

"La gula colapsa al individuo, este se transforma y da paso a la animalidad, a la bestia, al bufón", así describen Pau Matas y Oriol la sociedad actual en clave de humor. Para estos artistas españoles "hablar de la gula nace de la necesidad de poner énfasis en aquello que nos corrompe", en ese consumo compulsivo de emociones que la sociedad no sabe como parar.

En este monólogo de Oriol Pla, las redes sociales aparecen como uno "de esos portales de la gula", una puerta al goce (real o inventado) de los demás, a sus éxitos, viajes, casas o trabajos apasionantes, que nos impulsan en una carrera por la constante búsqueda de placeres y felicidad, dañando nuestra salud mental en un círculo vicioso que parece nunca tocar fondo.

Una máquina expendedora como única compañía

La puesta en escena destaca por su estética minimalista, con una máquina expendedora como única compañía a las palabras y movimientos de Oriol quien, tras cultivar 6 años en el mundo del circo, no solo usa su voz para hacer llegar el mensaje, sino que explora distintos lenguajes como el clown, el slaptick (golpes, caídas o persecuciones exageradas y absurdas), la performance o la progresión.

Ensayos de &quot;Gula/Gola&quot; de Oriol Pla

Ensayos de "Gula/Gola" de Oriol Pla / Centro Dramático Nacional

Con 'Gula/Gola', Pau y Oriol quieren invitar a los madrileños a salir del laberinto, a "detenerse, superar el miedo, las trampas, el pánico y la necesidad constante de una respuesta".

