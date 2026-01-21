¿Dónde comer durante Fitur? Estas son las opciones de restaurantes, cafeterías y 'food trucks'

Del 21 al 25 de enero, el recinto Ifema Madrid se convertirá en la sede de la 46ª edición de Fitur, la Feria Internacional del Turismo. Con la llegada de este evento de referencia en el sector turístico, miles de profesionales aterrizarán en la capital con sus acreditaciones colgando del cuello. Entre ponencias, y reuniones, la pausa para comer es sagrada (aunque a veces termine por transformarse en una sesión de networking) y por ello, tanto Ifema como la comunidad madrileña se ponen a disposición de los asistentes con ofertas gastronómicas tanto internacionales como locales.

¿Dónde comer sin salir del recinto?

Además de varios restaurantes de comida rápida como un Burger King o un Telepizza, el recinto Ifema Madrid cuenta con dos opciones de comida asiática, tres bares de estilo mediterráneo, un Rodilla, un local de hamburguesas y un local de comida mexicana.

Udon Asian Food

Un restaurante especializado en noodles recién hechos, ramen y otros platos asiáticos que comenzó su andadura en 2004 y hoy cuenta con 80 restaurantes en 9 países diferentes.

🔗Entre sus platos más vendidos se encuentran el Corral Chicken Yakisoba, el Miso ramen y las Gyozas de cerdo. 📍 Avenida: Food truck Plaza Central

Aloha Poke

Con una gran variedad de poke bowls, ensaladas y wraps frescos, Aloha Poke ofrece una opción completa y saludable de la mano de los pioneros en la introducción del poke en Madrid.

🔗 Incluye opciones sin gluten y veganas 📍Avenida: Local Pabellón 4

Pepito Grillo

Diseñado por Sandra Tarruella, Pepito Grillo ofrece una amplia variedad de hamburguesas y perritos calientes en su formato Food Truck en Ifema.

📍 Avenida: Food truck entre pabellones 7 y 9

Tacos Don Manolito

Tacos Don Manolito se establece en Ifema Madrid con un espacio al estilo food truck y ofreciendo a los visitantes del recinto ferial propuestas típicas mexicanas.

📍Avenida: Food truck Plaza Central

Oferta gastronómica a tan solo unos minutos en coche

Si prefieres salir del recinto para desconectar, pero no quieres irte muy lejos para no perderte nada, estas propuestas a menos de 20 minutos en coche son perfectas para ti:

Egun-On

Nacido en 1999 como un bar con esencia de txoko vasco, con los años y bajo la dirección de Edu Collado, este restaurante mediterráneo ha ido evolucionando incorporando platos clásicos con un toque vanguardista. Egun-On cuenta con una oferta gastronómica de calidad a tan solo 5 minutos en coche de Ifema perfecta para los más sofisticados.

Noticias relacionadas

🔗Maneja un precio medio moderado (€€) - alto (€€€) de entre 25 € hasta 80 € por persona en función de los platos 📍P.º del Zurrón, 31, Barajas, 28042 Madrid

Chacabuco

Este restaurante italiano en Torrejón está a tan solo 16 minutos en coche de Ifema. Especializado en pastas, pizzas y carnes, el restaurante cuenta con acceso habilitado para silla de ruedas y asientos adaptados para garantizar la accesibilidad del local. Como una pequeña recomendación personal... ¡No puedes irte sin probar sus postres!