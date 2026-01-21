MULTAS DGT
Cuidado en Madrid con esta nueva multa de la DGT: sanciones de hasta 30.000 euros
Esta práctica frecuente es ilegal y ahora estará controlada por una investigación de la DGT
Después de la polémica de las balizas V16, la DGT ha iniciado este 2026 tratando de poner freno a uno de los problemas que obstaculizan su función en la carretera: los grupos de WhatsApp o Telegram. Esta es una práctica frecuente de estos últimos tiempos, los conductores se organizan para alertar sobre radares, controles y diversas medidas preparadas para controlar la conducción.
Estos grupos están muy expandidos por toda la península y se organizan por localidades o regiones. Cuentan con una multitud de usuarios que tienen todos un mismo objetivo: conocer cuál es la ruta que prefieren utilizar para evitar una posible multa.
¿Cuál es el funcionamiento?
Si estás en uno de ellos debes estar atento. El funcionamiento es sencillo: los miembros del grupo comparten la localización exacta en la que se encuentra el control policial. Así, advierte al resto de conductores. De este modo los conductores que hayan consumido alcohol podrán evitar soplar en el alcoholímetro. Y en muchas ocasiones, evitar una multa.
La DGT ya ha comenzado con sus investigaciones. Galicia ha sido el destino seleccionado, pero se estima que pronto se expanda por el resto de comunidades hasta llegar a Madrid. Su misión es clara: terminar con estos grupos de WhatsApp o Telegram. Las sanciones van desde los 601 euros hasta los 30.000. La cantidad de multa dependerá de tu nivel de implicación. En caso de ser administrador o usuario muy activo, es posible que la cantidad aumente notablemente. Además, en estos grupos todo queda registrado y es muy fácil identificar la identidad los usuarios que participan con más frecuencia. Incluso, pueden saber la localización, el día y la hora a la que se han llevado a cabo estas prácticas.
No todos los avisos son iguales
Es importante diferenciar entre los distintos tipos de avisos. En caso de notificar la ubicación de un radar fijo, no habrá ningún tipo de sanción, ya que estas medidas están destinadas a la moderación de la velocidad y es información que se puede encontrar en las fuentes oficiales de la DGT. Pero, ojo, es diferente avisar de controles de drogas o alcoholemia. La función cambia: impedir que personas que están atentando sobre la seguridad del resto no sean multados es una práctica ilegal.
Si estás dentro de alguno de estos grupos, pero no participas, tranquilo. En principio los usuarios que no participan ni envían mensajes, no están sancionados. No obstante, la DGT recomienda desentenderte de este tipo de grupos y no colaborar en que conductores ebrios o drogados eviten controles y continúen en marcha. Lo mejor siempre es olvidarte de cualquier problema.
