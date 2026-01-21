Concluyen las obras de este mítico edificio de Vallecas: la 'Torre Negra' de la capital vuelve a lucir su color original

La Torre Negra de Vallecas dijo adiós a aquello que era su seña de identidad durante un tiempo. Por suerte, tras falsas alarmas, el edificio finalmente ha recuperado el color de su característica fachada. Situado en un entorno de edificios de mucha menos altura, se levanta la torre de 22 plantas y 74 metros de altitud, que continuará con lo que es su emblema: un tono ceniza que no deja a nadie indiferente.

El Edificio Vallecas 20, considerada una de las construcciones más peculiares de Madrid, ha puesto fin a las obras que comenzaron en diciembre de 2024. Esta reforma tenía un objetivo claro: mejorar la fachada y el aislamiento ante posibles incendios.

Durante la fase de rehabilitación se generó una apariencia multicolor tras retirar las planchas negras de zinc, la espuma de poliuretano y las mallas metálicas que recubrían el conjunto. Así, lo que se conocía como la 'Torre Negra' se revistió de colores naranjas, marrones y blancos. Pero esto no duró demasiado: al finalizar la obra se reinstalaron las planchas de color original, preservando el sello de esta torre.

El edificio residencial que alberga 132 pisos fue diseñado por el equipo de arquitectos 'Entresito' y su edificación se llevó a cabo entre 2006 y 2010. La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS Madrid) invirtió 6,7 millones de euros en su construcción que finalmente recibió el premio NAN Arquitectura y Construcción en 2010.

¿Por qué se produjeron las obras?

Este edificio contenía un material muy inflamable: el poliuretano. El aislante de este bloque era muy parecido al del edificio que ardió en Valencia en febrero de 2024 con 10 víctimas mortales. La construcción de la Torre Negra acabó en 2010 y se inició en 2006, mismo año que el edificio incendiado en Valencia.

Esta fecha es anterior a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE), la actual normativa que rige las edificaciones. Además, en 2019 se incrementaron las exigencias del CTE a raíz de un incendio similar sucedido en Londres.

La torre se ha convertido así en un hito urbano del barrio de Vallecas, visible desde la M-45, con una fachada que no pasa desapercibida y unas ventanas dispuestas de manera irregular que generan la incógnita de no saber en qué planta se encuentran.