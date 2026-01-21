CONSEJO DE GOBIERNO
La Comunidad de Madrid aprueba la rehabilitación de 2.000 viviendas sociales con una inversión de 40 millones de euros
Las reformas de estos pisos, destinadas a familias en situación de vulnerabilidad, podrán ser totales o parciales, incluyendo arreglos de carpintería, fontanería, electricidad, calefacción y elementos de la cocina
EP
La Comunidad de Madrid quiere rehabilitar 2.000 hogares de la Agencia de Vivienda Social (AVS) destinadas a familias en situación de vulnerabilidad. Por ello, el Consejo de Gobierno regional, reunido este miércoles, ha concedido la adjudicación de este contrato con una inversión de 40,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses, con una prórroga de otros dos años extra.
La ejecución de estas obras, que se llevarán a cabo a través de un acuerdo marco, permitirá asignar de nuevo estos inmuebles ubicados en distintos municipios de la Comunidad una vez finalizados los trabajos de reparación, según ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.
Las reformas de estos pisos podrán ser totales o parciales, incluyendo arreglos de carpintería, fontanería, electricidad, calefacción y elementos de la cocina. Asimismo, la actuación incorporará medidas orientadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios, como el refuerzo del aislamiento térmico y acústico, lo que contribuirá a reducir el consumo energético anual y las emisiones de gases de efecto invernadero.
El contrato cuenta con un plazo de ejecución de 24 meses, con posibilidad de prórroga por otros dos años. Facilitará la recuperación de viviendas actualmente en desuso y permitirá ampliar el parque de inmuebles de la AVS que está previsto que se incremente en hasta 2.100 en la presente Legislatura.
En la actualidad, la AVS gestiona un patrimonio superior a 50.000 hogares, de los cuales aproximadamente la mitad se destina a ofrecer soluciones habitacionales a familias en situación de vulnerabilidad en 119 municipios de la región.
