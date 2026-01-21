Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya está abierto el plazo para solicitar la beca de excelencia académica 2025-2026

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha las becas de excelencia académica para el curso 25-26 con el objetivo de facilitar el desarrollo de los estudios universitarios y de las enseñanzas artísticas superiores de aquellos alumnos cuyo aprovechamiento académico sea "excelente". Esta ayuda económica que estará abierta para su solicitud del 9 al 29 de enero (ambos inclusive), podrá beneficiar tanto a alumnos ya matriculados en 2º curso como a aquellos que comienzan su primer año de universidad. Con una dotación de 2.100 euros, este año se han convocado un total de 2.559 becas, de las cuales, 895 irán dirigidas a estudiantes de nuevo ingreso y 1.664 para aquellos estudiantes ya matriculados.

¿Qué califica como un aprovechamiento académico "excelente"?

La nota media mínima necesaria para la solicitud de la beca será de 12,9 para los estudiantes de nuevo ingreso en la universidad, que deben haber realizado la prueba de evaluación en una universidad pública del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Para aquellos ya matriculados en enseñanzas universitarias y artísticas superiores, los criterios son:

Estudiantes que acceden a centros superiores de enseñanzas artísticas según el procedimiento descrito en el artículo 7.2, apartados a) y b): 12,00 puntos

Enseñanzas técnicas de ciclo corto y de ciclo largo, y estudios de grado adscritos a la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura: 8,35 puntos.

Estudios de Medicina, dobles titulaciones y simultaneidad de estudios: 8,85 puntos.

Resto de titulaciones: 9,20 puntos .

. Enseñanzas artísticas superiores: 8,50 puntos.

Adicionalmente, estas puntuaciones deben haberse conseguido a través de las convocatorias ordinarias, y deben haberse aprobado la totalidad de créditos o asignaturas matriculados.

Los beneficiarios de las becas de Excelencia Académica y Deportiva el pasado septiembre de 2025 / Comunidad de Madrid

¿Existen otros requisitos?

Las bases reguladoras pueden consultarse en la página web oficial de la Comunidad de Madrid, y entre los requisitos adicionales destaca la situación de aquellos alumnos que están participando en programas de movilidad, ya que solo podrán ser beneficiarios si se encuentran matriculados en una universidad de la Comunidad de Madrid o en un centro adscrito a la misma, y cuya sede se encuentre en la Comunidad de Madrid, o en un centro superior de enseñanzas artísticas de la Comunidad.

¿Qué documentos debo aportar a la administración?

Entre los documentos que debes aportar junto a la solicitud se encuentran:

Certificado de Registro de la Unión Europea (para aquellos que no dispongan de DNI o NIE). Documento de la entidad bancaria donde consten los datos bancarios (código IBAN, entidad, sucursal, dígito de control y número de cuenta) completos del beneficiario como titular o cotitular de la cuenta. Certificación académica oficial de la Universidad o del Centro Superior de Enseñanzas Artísticas correspondiente referida al curso 2024-2025.

¿Cómo puedo solicitar la beca?

La beca podrá presentarse de forma digital utilizando alguno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid, o presencial, en las oficinas de registro y atención al ciudadano mediante cita previa.

Presentación digital

Prepara la documentación que vas a aportar junto a la solicitud. Pulsa "Acceder" para entrar en tu Cuenta Digital. Rellena el formulario. Si no lo completas, se queda guardado como borrador en "Mis Gestiones". Adjunta los documentos y pulsa "Firmar y enviar solicitud" para finalizar.

Presentación presencial

Prepara la documentación que vas a aportar junto a la solicitud. Pulsa "Acceder" y después "Cumplimentar formulario". Si no lo completas, puedes recuperarlo más tarde con el localizador que aparece en pantalla. Pulsa "Descargar formulario" para obtener el formulario relleno en formato PDF. Para finalizar, firma el formulario y preséntalo junto al resto de documentos en los lugares habilitados . Recuerda que es preciso solicitar cita previa en algunas oficinas de registro y atención al ciudadano.

Noticias relacionadas

La resolución final podría extenderse hasta un máximo de 6 meses desde el cierre del plazo de solicitudes y aquellos cuya beca haya sido desestimada contarán con un recurso de reposición en el plazo de 1 mes o un recurso contencioso-administrativo a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de 2 meses.