BECAS COMUNIDAD DE MADRID
Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya está abierto el plazo para solicitar la beca de excelencia académica 2025-2026
El plazo de solicitud permanecerá abierto desde el 9 hasta el 29 de enero de 2026, ambos inclusive
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha las becas de excelencia académica para el curso 25-26 con el objetivo de facilitar el desarrollo de los estudios universitarios y de las enseñanzas artísticas superiores de aquellos alumnos cuyo aprovechamiento académico sea "excelente". Esta ayuda económica que estará abierta para su solicitud del 9 al 29 de enero (ambos inclusive), podrá beneficiar tanto a alumnos ya matriculados en 2º curso como a aquellos que comienzan su primer año de universidad. Con una dotación de 2.100 euros, este año se han convocado un total de 2.559 becas, de las cuales, 895 irán dirigidas a estudiantes de nuevo ingreso y 1.664 para aquellos estudiantes ya matriculados.
¿Qué califica como un aprovechamiento académico "excelente"?
La nota media mínima necesaria para la solicitud de la beca será de 12,9 para los estudiantes de nuevo ingreso en la universidad, que deben haber realizado la prueba de evaluación en una universidad pública del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Para aquellos ya matriculados en enseñanzas universitarias y artísticas superiores, los criterios son:
- Estudiantes que acceden a centros superiores de enseñanzas artísticas según el procedimiento descrito en el artículo 7.2, apartados a) y b): 12,00 puntos
- Enseñanzas técnicas de ciclo corto y de ciclo largo, y estudios de grado adscritos a la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura: 8,35 puntos.
- Estudios de Medicina, dobles titulaciones y simultaneidad de estudios: 8,85 puntos.
- Resto de titulaciones: 9,20 puntos.
- Enseñanzas artísticas superiores: 8,50 puntos.
Adicionalmente, estas puntuaciones deben haberse conseguido a través de las convocatorias ordinarias, y deben haberse aprobado la totalidad de créditos o asignaturas matriculados.
¿Existen otros requisitos?
Las bases reguladoras pueden consultarse en la página web oficial de la Comunidad de Madrid, y entre los requisitos adicionales destaca la situación de aquellos alumnos que están participando en programas de movilidad, ya que solo podrán ser beneficiarios si se encuentran matriculados en una universidad de la Comunidad de Madrid o en un centro adscrito a la misma, y cuya sede se encuentre en la Comunidad de Madrid, o en un centro superior de enseñanzas artísticas de la Comunidad.
¿Qué documentos debo aportar a la administración?
Entre los documentos que debes aportar junto a la solicitud se encuentran:
- Certificado de Registro de la Unión Europea (para aquellos que no dispongan de DNI o NIE).
- Documento de la entidad bancaria donde consten los datos bancarios (código IBAN, entidad, sucursal, dígito de control y número de cuenta) completos del beneficiario como titular o cotitular de la cuenta.
- Certificación académica oficial de la Universidad o del Centro Superior de Enseñanzas Artísticas correspondiente referida al curso 2024-2025.
¿Cómo puedo solicitar la beca?
La beca podrá presentarse de forma digital utilizando alguno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid, o presencial, en las oficinas de registro y atención al ciudadano mediante cita previa.
Presentación digital
- Prepara la documentación que vas a aportar junto a la solicitud.
- Pulsa "Acceder" para entrar en tu Cuenta Digital.
- Rellena el formulario. Si no lo completas, se queda guardado como borrador en "Mis Gestiones".
- Adjunta los documentos y pulsa "Firmar y enviar solicitud" para finalizar.
Presentación presencial
- Prepara la documentación que vas a aportar junto a la solicitud.
- Pulsa "Acceder" y después "Cumplimentar formulario". Si no lo completas, puedes recuperarlo más tarde con el localizador que aparece en pantalla.
- Pulsa "Descargar formulario" para obtener el formulario relleno en formato PDF.
- Para finalizar, firma el formulario y preséntalo junto al resto de documentos en los lugares habilitados. Recuerda que es preciso solicitar cita previa en algunas oficinas de registro y atención al ciudadano.
La resolución final podría extenderse hasta un máximo de 6 meses desde el cierre del plazo de solicitudes y aquellos cuya beca haya sido desestimada contarán con un recurso de reposición en el plazo de 1 mes o un recurso contencioso-administrativo a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de 2 meses.
- Pablo, el maquinista del Alvia fallecido en Adamuz, tenía 27 años, vivía en Alcorcón y era fotógrafo aficionado
- El frío vuelve con fuerza a Madrid: la Comunidad activa el nivel 1 de alerta por temperaturas bajo cero este martes
- Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía
- Encuentran sin vida a Jesús Saldaña, un residente de cardiología de La Paz de Madrid que iba en el Iryo accidentado
- Los madrileños seleccionados por Amancio Ortega para estudiar el bachillerato en Estados Unidos: 'Siento que vivo en una película
- El emotivo homenaje de los maquinistas de Renfe en la estación de Chamartín a Pablo, su compañero fallecido en el trágico accidente de Adamuz
- Samuel, fallecido en el descarrilamiento de Adamuz, era policía en Madrid y había sido padre hace 18 meses
- Vecinos de Campamento denuncian cortes de internet sin preaviso por las obras del soterramiento de la A-5: 'Es tercermundista