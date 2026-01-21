La AEMET activa la alerta amarilla en estas zonas de Madrid: hasta cinco centímetros de nieve

El protagonista innegable de estos días en la capital es el frío. Mucho cuidado en la zona de la Sierra de Madrid: la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por nevadas durante la jornada de este miércoles. Se prevén acumulaciones de hasta cinco centímetros en cotas situadas por encima de los 1.300 metros.

El aviso se mantendrá activo de las 9:00 hasta las 21:00 horas. La probabilidad de que se produzcan las nevadas previstas es de entre un 40-70% y las acumulaciones se darán con mayor frecuencia en la mitad occidental del área afectada.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha difundido este aviso entre los ayuntamientos de la zona y los organismos de seguridad y emergencias. Y mucha precaución en la carretera, sobre todo en tramos de montaña y en carreteras secundarias. Se recomienda que el vehículo esté preparado ante posibles incidencias.

Recomendaciones de Emergencias Madrid 112

Desde Emergencias Madrid se aconseja llevar cadenas o neumáticos de invierno. El depósito siempre lleno, ropa de abrigo y algo de comida en el coche por posibles incidencias. Es muy importante tener el teléfono móvil con batería para poder ser localizado o comunicar cualquier problema. Y, sin duda, estar bien informado de las previsiones meteorológicas antes de salir de casa para poder llevar todas estas medidas a cabo.

Noticias relacionadas

¿Cuándo dejará de llover en Madrid?

De acuerdo con la Aemet, se espera que el frío y las lluvias se mantengan en los próximos días. Para la jornada de jueves, 22 de enero, se espera que la lluvia no llegue hasta el final del día. De viernes en adelante la previsión es de lluvia e incluso nieve el sábado 24 de enero. El codiciado buen tiempo en la capital se hará de rogar unos cuantos días más.