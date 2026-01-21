INVESTIGACIÓN
La Carlos III de Madrid coloca a tres investigadoras en organismos de excelencia nacionales
Ocuparán cargos de relevancia en la Agencia Estatal de Investigación, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos y la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura
Ana García Armada, Eva Rajo Iglesias y Sara Martín Salamanca. Son los nombres de las tres investigadoras de la Universidad Carlos III de Madrid que van a pasar a ocupar cargos de relevancia en distintos organismos de asesoramiento y excelencia a nivel nacional e internacional, en reconocimiento a “sus logros extraordinarios y realizar contribuciones significativas”.
En concreto, García Armada, actual catedrática del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la UC3M, se ha incorporado al Consejo Científico Técnico (CTT) de la AEI dentro del área de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas. Este consejo actúa como órgano consultivo y de asesoramiento permanente de la AEI —adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades— y está integrado por 12 miembros, cuyos mandatos tienen una duración de seis años.
Por su parte, Eva Rajo Iglesias, también catedrática del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, ha sido elevada a Fellow del IEEE, una de las distinciones más reconocidas de esta institución. La UC3M explica que el nombramiento se concede a una parte muy reducida de sus miembros y, en este caso, reconoce sus contribuciones a las superficies artificiales y su impacto en la tecnología ‘gap wave guide’ aplicada a ondas milimétricas.
El tercer nombramiento recae en Sara Martín Salamanca, profesora del Departamento de Derecho Privado de la UC3M, que ha sido designada miembro de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, donde se incorpora como vocal de la Sección Primera. Se trata de un órgano decisorio de carácter nacional vinculado al Ministerio de Cultura y compuesto por cinco miembros, con competencias en arbitraje, control y, entre otras funciones, la elaboración de tarifas sustitutorias relacionadas con las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.
