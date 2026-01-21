El Atlético afronta una 'final' por el top-8 en Estambul sin rastro de fichajes y con sólo 17 jugadores del primer equipo

Al Atlético de Madrid no le aplica, o al menos no lo ha demostrado en lo que va de mercado de invierno, eso que suele decirse de "los que entran por los que salen". Por salir, han salido muchos, hasta cuatro jugadores, más allá de que su rol e implicación en el equipo fuera mayor (Gallagher) o menor (Raspadori, Carlos Martín y Javi Galán). Y ninguno ha sido reemplazado a 21 de enero, a escasos diez días de la fecha límite. El caso es que en esas llega el equipo de Simeone a Estambul, donde afronta ante el Galatasaray un partido clave para sus aspiraciones, al menos a corto plazo, en Europa.

A falta de dos partidos para el fin de la liguilla, las cuentas son sencillas y las resumió Diego Pablo Simeone en la previa. “Hay que ganar los dos partidos, no es muy difícil (el cálculo). No sirve con un empate y una victoria. Hay que ganar los dos partidos”, zanjó, rotundo el técnico argentino durante la rueda de prensa en el estadio Ali Sami Yen. El Atlético inicia la penúltima jornada octavo, empatado a 12 puntos con Inter (sexto), Real Madrid (séptimo) y Liverpool (noveno). Al haber duelos directos de por medio, si los rojiblancos ganan en Turquía dependerán de sí mismos para certificar su presencia entre los ocho mejores de la liguilla en el último partido en casa, ante un Bodø/Glimt ya eliminado. Pero si empatan o pierden, evitar la ronda de dieciseisavos será prácticamente una quimera.

En definitiva, el partido de este miércoles es una final a la que el Atlético llega con solo 17 jugadores del primer equipo, incluido el recién recuperado Nico González. Y cinco canteranos con escaso o nulo bagaje en el primer equipo. Julio Díaz (lateral izquierdo), Taufik, (centrocampista posicional), Iker Luque (interior derecho) Rayane (mediapunta) y Esquivel (tercer portero) completan la convocatoria de una plantilla que se ha quedado coja en enero.

Así las cosas, enfrente estará un Galatasaray que suma nueve puntos, tres menos que el Atlético. Le ha ganado en su estadio al Liverpool (1-0) y al propio Bodo/Glimt (3-1) y se impuso por 0-3 en Ámsterdam al Ajax. Un inicio convincente... hasta los dos pinchazos consecutivos frente a Union Saint-Gilloise (0-1) y Mónaco (1-0), que sumados a la goleada que sufrió contra el Eintracht (5-1) le dejó en mitad de la tabla, pero aún con opciones, aunque escasa. Los de Okan Buruk recuperan a su estrella Osimhen, de vuelta de la Copa de África, y cuentan con viejos conocidos del panorama europeo como Sané o Gündogan.

Sin duda un rival exigente, que pondrá a prueba la reacción del Atlético fuera de casa en los últimos tiempos. El equipo de Simeone ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de visitante (más un empate en San Sebastián), mejorando sus registros en lo que es su gran hándicap de los últimos tiempos.