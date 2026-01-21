Almeida defiende en Fitur un turismo compatible con la vida diaria de Madrid: "No es una amenaza"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este miércoles que el turismo "no es un problema ni una amenaza" para la capital y ha apostado, como reto para este 2026, por seguir trabajando en un modelo compatible con la vida cotidiana de la ciudad, de forma que contribuya al desarrollo económico y urbano sin deteriorar la convivencia con los madrileños.

Almeida ha realizado estas declaraciones durante la mesa redonda Turismo, ciudades y desarrollo. Diálogo entre líderes iberoamericanos, celebrada durante la jornada inaugural de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que ha arrancado este miércoles y se prolongará hasta el domingo en Ifema Madrid.

En el encuentro, moderado por la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, y con la participación de responsables municipales y entidades iberoamericanas, el alcalde ha subrayado que Madrid se ha consolidado como "un polo de atracción" internacional, poniendo como ejemplos el partido de la NFL o la futura residencia de Bad Bunny en junio en el Riyadh Air Metropolitano. En este contexto, ha señalado dos grandes retos: seguir fortaleciendo el modelo turístico de la capital y garantizar su convivencia con el desarrollo diario de la ciudad.

El alcalde ha destacado que Madrid ha consolidado un turismo "de alto impacto" que en 2025 generó en torno a 18.000 millones de euros, impulsado por la modernización de infraestructuras y la captación de grandes eventos. Entre ellos, ha citado la llegada de la Fórmula 1 a Madrid por primera vez en cuatro décadas.

Almeida ha insistido en que Madrid compite no solo como destino turístico, sino como una ciudad capaz de ofrecer "experiencias singularizadas", con el objetivo de atraer visitantes y, sobre todo, lograr que regresen de forma recurrente. "El éxito no es solo que vengan, sino que quieran volver", ha señalado.

El alcalde ha resumido la estrategia municipal en una idea central: "Madrid será una gran ciudad para venir si antes es una gran ciudad para vivir".

Los retos de 2026 para Latinoamérica

En el debate celebrado en Fitur, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), a través de su presidente ejecutivo Sergio Díaz, ha situado este 2026 como un año para ayudar a las ciudades a transformar oportunidades turísticas en proyectos concretos, con financiación y efecto tractor sobre la inversión. La entidad quiere "acompañar la estructuración y el financiamiento de proyectos" y llegar a la Cumbre de Ciudades Iberoamericanas de noviembre en Madrid con un portafolio que atraiga inversores, con actuaciones de espacio público e infraestructuras. En paralelo, planteó trabajar nuevos productos turísticos, como el religioso -con rutas en Perú y la posible visita del Papa León a Madrid en junio- y el literario, ligado a los vínculos culturales entre España y América Latina con nombres como Gabo, Neruda o Cortázar.

Los alcaldes de Buenos Aires y San Juan (Puerto Rico) han apuntado por retos complementarios: por un lado, inversiones y captación de citas globales; por otro, equilibrio entre patrimonio y grandes concentraciones culturales. El jefe de Gobierno de Buenos Aires, Jorge Macri, ha señalado que ya ha iniciado las obras en el autódromo para competir por el regreso de la Fórmula 1 y ha defendido que "la gente viene a una ciudad por razones específicas", con eventos de nicho como los tecnológicos. En San Juan, el alcalde Miguel A. Romero ha puesto el acento en el turismo urbano vinculado a historia y cultura, con el ayuntamiento como "facilitador para que el sector privado impulse la oferta", y ha defendido que el objetivo es "mantener un balance, entre la convivencia y la seguridad" en un casco histórico que concentra festivales masivos y congresos, como el que recién acaban de celebrar de las Fiestas de la Calle de San Sebastián.

Durante esta mesa, el alcalde de Madrid, en nombre de la sociedad española, ha recibido el "abrazo solidario" de los líderes iberoamericanos tras las tragedias ferroviarias de estos últimos días en Córdoba y Cataluña. "Somos familia", ha apuntado el alcalde de San Juan.