Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jesús SaldañaMaquinista AlviaReal Madrid - MónacoBaliza V16 multasDavid BeckhamTeatro de la ZarzuelaFrío en MadridBertín OsborneBecas Amancio Ortega
instagramlinkedin

TRAGEDIA FERROVIARIA

Los servicios de Emergencias desplegados en Atocha este lunes atendieron a más de 40 afectados por el accidente

Los equipos prestaron ayuda psicológica a supervivientes y familiares, además de trasladar a 6 heridos leves al hospital

Ambulancias desplegadas en Atocha frente al acceso de Méndez Álvaro.

Ambulancias desplegadas en Atocha frente al acceso de Méndez Álvaro. / EPE

Héctor González

Héctor González

Madrid

Entre los supervivientes que regresaron a lo largo del día a la capital, sus familiares y los viajeros que se han quedado en tierra por el corte de la circulación ferroviaria entre Andalucía y Madrid, ayer lunes Atocha fue un hervidero de personas afectadas por el trágico accidente de Adamuz (Córdoba) del domingo. Un dispositivo especial de Emergencias se encargó de recibir y ayudar a los dos primeros grupos, que fueron llegando a la estación durante toda la jornada.

Coordinados por la Agencia de Seguridad de Emergencias de la Comunidad de Madrid (ASEM112), efectivos del Summa 112, Samur-Protección Civil y Cruz Roja, además de psicólogos activados por Adif, Renfe e Iryo, prestaron atendieron a más de 40 personas afectadas directada o indirectamente por lo ocurrido, según informó in situ Pascual Galera, el subdirector de Protección Civil.

Desplegados en el Centro de Víctimas y Familiares (CAF) de la estación, los equipos prestaron atención psicológica y psicosocial a los supervivientes del accidente, así como a los familiares y allegados que se acercaron en busca de ayuda y respuestas. Además, se trasladó a 6 heridos leves, por esguinces y contusiones, a distintos hospitales de la región.

Noticias relacionadas y más

El 112 regional, que desplazó hasta la estación a tres unidades asistenciales médicas, un psicólogo, un supervisor y dos ambulancias, se hizo cargo de una veintena de personas procedentes de los trenes siniestrados, incluyendo los cuatro heridos de poca consideración.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía
  2. Los madrileños seleccionados por Amancio Ortega para estudiar el bachillerato en Estados Unidos: 'Siento que vivo en una película
  3. Retrasos de una hora en por lo menos siete trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona por una incidencia en los sistemas de electrificación
  4. El tren descarrilado en Adamuz iba 'lleno de opositores': 'Nos ha dado un vuelco al corazón, nos salvamos por una hora de diferencia
  5. Pablo, el maquinista del Alvia fallecido en Adamuz, tenía 27 años, vivía en Alcorcón y era fotógrafo aficionado
  6. Fotos y vídeos del accidente de tren de alta velocidad en Córdoba
  7. El frío vuelve con fuerza a Madrid: la Comunidad activa el nivel 1 de alerta por temperaturas bajo cero este martes
  8. Samuel, fallecido en el descarrilamiento de Adamuz, era policía en Madrid y había sido padre hace 18 meses

El sentido homenaje de los maquinistas de Renfe en la estación de Chamartín a Pablo, su compañero fallecido en el trágico accidente de Adamuz

Todo lo que se sabe del nuevo Teleférico de Madrid: usará IA, contaminará menos y será más accesible

Todo lo que se sabe del nuevo Teleférico de Madrid: usará IA, contaminará menos y será más accesible

Madrid completa el 50% de la ampliación de la L11 de Metro con la llegada a la futura estación de Comillas del túnel que la unirá con Plaza Elíptica

Madrid completa el 50% de la ampliación de la L11 de Metro con la llegada a la futura estación de Comillas del túnel que la unirá con Plaza Elíptica

La Comunidad de Madrid viaja a Israel para reforzar sus medidas y capacidades en materia de ciberseguridad

La Comunidad de Madrid viaja a Israel para reforzar sus medidas y capacidades en materia de ciberseguridad

Cancelado definitivamente el pregón de Bertín Osborne en Alcobendas: esta vez no es por su estado de salud

Cancelado definitivamente el pregón de Bertín Osborne en Alcobendas: esta vez no es por su estado de salud

Los Reyes visitan el lugar del accidente en Adamuz