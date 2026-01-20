TRAGEDIA FERROVIARIA
Los servicios de Emergencias desplegados en Atocha este lunes atendieron a más de 40 afectados por el accidente
Los equipos prestaron ayuda psicológica a supervivientes y familiares, además de trasladar a 6 heridos leves al hospital
Entre los supervivientes que regresaron a lo largo del día a la capital, sus familiares y los viajeros que se han quedado en tierra por el corte de la circulación ferroviaria entre Andalucía y Madrid, ayer lunes Atocha fue un hervidero de personas afectadas por el trágico accidente de Adamuz (Córdoba) del domingo. Un dispositivo especial de Emergencias se encargó de recibir y ayudar a los dos primeros grupos, que fueron llegando a la estación durante toda la jornada.
Coordinados por la Agencia de Seguridad de Emergencias de la Comunidad de Madrid (ASEM112), efectivos del Summa 112, Samur-Protección Civil y Cruz Roja, además de psicólogos activados por Adif, Renfe e Iryo, prestaron atendieron a más de 40 personas afectadas directada o indirectamente por lo ocurrido, según informó in situ Pascual Galera, el subdirector de Protección Civil.
Desplegados en el Centro de Víctimas y Familiares (CAF) de la estación, los equipos prestaron atención psicológica y psicosocial a los supervivientes del accidente, así como a los familiares y allegados que se acercaron en busca de ayuda y respuestas. Además, se trasladó a 6 heridos leves, por esguinces y contusiones, a distintos hospitales de la región.
El 112 regional, que desplazó hasta la estación a tres unidades asistenciales médicas, un psicólogo, un supervisor y dos ambulancias, se hizo cargo de una veintena de personas procedentes de los trenes siniestrados, incluyendo los cuatro heridos de poca consideración.
