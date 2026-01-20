Reabre el túnel que Bonaparte mandó construir bajo el Palacio Real y que lleva 40 años cerrado al público: "No era muy querido, buscaba ir protegido"

El túnel que José Bonaparte mandó construir en el Campo del Moro reabre sus puertas tras 40 años cerrado. Se ló encargó al arquitecto Juan de Villanueva para conectar el Palacio Real con la Casa de Campo. Le urgía. "No era muy querido, buscaba ir protegido", apunta María Corzo, jefa del departamento de Arquitectura de Patrimonio Nacional que se ha encargado de su rehabilitación. Sin embargo, jamás lo utilizó. Abandonó Madrid antes de que finalizase su construcción en 1813. Desde entonces, se ha enfrentado a distintas transformaciones que han ido moldeándolo. Hoy, aunque su valor estratégico haya desaparecido, ha ganado importancia histórica. "Se han llevado a cabo trabajos de fábrica, pintura, limpieza, sellado... Queríamos respetar la materialidad de la obra", añade Corzo. Podrá visitarse a partir de mañana.

La reparación del Túnel de Villanueva ha costado 400.000 euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con los fondos europeos Next Generation EU. Una obra para la que se ha dedicado un año: "Se trata de un elemento sencillo que pasa por debajo del paseo de la Virgen del Puerto. Se pensó como un sistema más complejo que daba respuesta a la solicitud de Bonaparte: un camino privado que, tras pasar por los antiguos lavaderos, atravesando el puente del rey, acabaría en la Casa de Campo".

El Túnel de Villanueva, desde dentro. / GABRIEL LUENGAS

Las acciones se han abordado desde distintos ámbitos. La más significativa ha consistido en la recuperación de la proporción original diseñada por Villanueva mediante el rebaje del nivel existente. Este trabajo ha permitido comprobar que la sección presenta dimensiones idénticas en anchura y altura. Una característica que los visitantes podrán apreciar gracias a la nueva pasarela y que permitirá distinguir el suelo original. Asimismo, se ha llevado a cabo la adecuación de las instalaciones de electricidad y saneamiento. Sin olvidar la restauración de la embocadura orientada hacia los jardines del Campo del Moro, así como los elementos de ladrillo y cantería de su interior. Su visita es gratuita.

"Podemos recorrerlo hasta el final, pero no salir al exterior. El extremo opuesto acaba en un pabellón gestionado por el Ayuntamiento. Está previsto que hagan sus respectivas obras para que la experiencia sea completa", señala la experta. Cuando concluyan, el paso subterráneo podrá recorrerse en su totalidad y el tramo hoy reabierto quedará integrado en la trama urbana y paisajística de este entorno. De este modo, el túnel recobraría el esplendor con el que Villanueva lo concibió.

Patrimonio Nacional se ha encargado de la restauración del Túnel de Bonaparte. / GABRIEL LUENGAS

Esta intervención forma parte del conjunto de labores de rehabilitación, conservación y adecuación que Patrimonio Nacional está realizando en gran parte de los Sitios Reales y Reales Patronatos. Un ejemplo de ello es el Palacio Real, donde se están mejorando los recorridos para mejorar los flujos de visitantes. Igualmente, dentro del conjunto palaciego, las actuaciones se extienden a la Real Armería y la Real Botica, que arrancarán su actividad en el primer y segundo semestre de 2026, respectivamente.