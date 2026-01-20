Los precios de los vuelos entre Madrid y Andalucía se moderan tras los picos excepcionales de este lunes

El día de ayer fue muy difícil para mucha gente, por muchos motivos. Con la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía suspendida desde el domingo por el accidente de Adamuz (Córdoba), cientos de personas se quedaron tiradas sin saber cómo regresar a sus respectivos hogares. Los supervivientes de los dos trenes siniestrados pudieron hacerlo gracias a los autobuses habilitados por Renfe e Iryo, mientras que algunos pocos afortunados pudieron subirse en ellos de regreso a Córdoba.

El resto, sin embargo, se vio obligado a buscarse la vida de una forma u otra. El repentino aluvión de personas buscando una alternativa de transporte tuvo una consecuencia tan previsible como injusta para los afectados: empujados por la alta demanda y las pocas plazas, los precios se dispararon. Especialmente de los vuelos - que en algunos casos pasaron de costar 30 a 500 euros- y los coches de alquiler, pero también en otras opciones como autobuses y otras rutas de tren, donde los huecos disponibles escaseaban.

Medios y redes se hicieron eco durante toda la jornada de ayer de las enormes dificultades de los damnificados para encontrar cómo volver a sus casas. Por ejemplo, los vuelos entre Madrid y Málaga oscilaban entre los 260 y los 500 euros; mientras que entre la capital y Sevilla se movían entre 418 y 506 euros. Por lo que respecta a los coches, los alquileres de un solo día entre Madrid y las principales ciudades andaluzas superaban los 130 euros.

Moderación de los precios

Un día después, los comparadores y plataformas de venta de billetes ya reflejan un descenso de los picos de precios, acercándose a sus valores habituales. Por ejemplo, Madrid–Málaga muestra ofertas entre 32 y 85 euros según el día de la semana, mientras que Madrid–Jerez se mueve entre 30 y 104 euros, con oscilaciones pero lejos de los máximos más llamativos de ayer. También se observan rangos de 72 a 150 euros en Madrid–Granada y alrededor de 97 euros en Madrid–Almería, de nuevo con variaciones por fecha y disponibilidad.

Pasado el subidón, varios factores han contribuido a contener los precios. Por un lado, el plan especial anunciado anoche por Renfe - que permitirá viajar en una combinación de trenes y trayectos por carretera mientras siga cortada la alta velocidad- ha diversificado las alternativas. Por otro, las principales aerolíneas han reforzado las conexiones entre Madrid y Andalucía, incrementado la oferta disponible. Iberia ha ido un paso más allá, imponiendo un tope de 99 euros por trayecto en turista hasta, al menos, el 2 de febrero,

Con todo, la moderación no implica estabilidad total. Los precios siguen siendo muy sensibles al stock de plazas y a la anticipación: el mismo destino puede alternar tarifas relativamente contenidas con repuntes si quedan pocos asientos o si la salida es inminente. Aun así, la evolución de las últimas horas sugiere que el episodio de ayer fue, sobre todo, un pico puntual de demanda y escasez, y que la combinación de más oferta (vuelos extra y límites tarifarios) y alternativas terrestres empieza a devolver los billetes a una banda menos excepcional.

El Gobierno pide "responsabilidad" y endurecerá la ley contra las subidas abusivas

A la vista de las subidas de ayer, el Gobierno ha pedido este martes "responsabilidad" a las operadoras de transporte. "Son momentos duros en los que desde luego pedimos responsabilidad al conjunto de la sociedad para acompañar a las víctimas", ha replicado la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, al ser preguntada por este particular tras la reunión del Consejo de Ministros de hoy.

No obstante, Sainz ha querido destacar también a las empresas que "están dando un paso adelante en esa corresponsabilidad en momentos tan duros", como el caso de Iberia o la empresa de autobuses malagueña que ha puesto en marcha una ruta nocturna entre la ciudad y Madrid.

Por otro lado, el Ministerio de Consumo ha anunciado que va a endurecer la ley aprobada tras la dana de Valencia que prohíbe aplicar subidas de precio abusivas tras una catástrofe, tal y como reclamó ayer la organización de consumidores Facua. Según ha explicado en un comunicado la cartera que dirige Pablo Bustinduy, la nueva regulación obligará a las compañías a avisar de antemano de los precios para una determinada fecha, impidiéndoles subirlos después si se produce una emergencia.