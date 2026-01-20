Todo lo que se sabe del nuevo teleférico de Madrid: usará IA, contaminará menos y será más accesible

Hoy, martes 20 de enero, se da comienzo a la renovación integral del Teleférico de Madrid entre las estaciones de Pintor Rosales y Casa de Campo. La Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid), como entidad gestora, junto al Ayuntamiento, han dado inicio a la primera fase con el desmontaje del viejo sistema de cableado de la infraestructura en lo que promete ser una profunda transformación tecnológica y arquitectónica que permitirá a los madrileños volver a observar Madrid desde el cielo.

El nuevo teleférico usará IA y contaminará mucho menos

Tras la finalización de la primera fase de eliminación del cableado, se dará paso al desarrollo de nuevas bases para las torres y la introducción de equipos electromecánicos como motores eléctricos, el cable tractor-portador o poleas. Además, las estaciones contarán con un diseño arquitectónico que integrará los edificios en su entorno y que mejorará las condiciones de accesibilidad en las entradas.

Simulación del aspecto de las torres del teleférico tras su renovación / Ayuntamiento de Madrid

En consonancia con los objetivos estratégicos de movilidad urbana y de turismo responsable, la nueva infraestructura busca destacar por ser puntera, sostenible y accesible. Así en el plano tecnológico, el nuevo teleférico estará dotado de sensores inteligentes en las cabinas, incorporando la tan pionera inteligencia artificial en el análisis de flujos y alertas.

Desde la perspectiva medioambiental, se busca una integración y conectividad verde mediante la reducción de emisiones, la optimización del consumo energético, y, en última instancia, la reducción de la huella de carbono. Por último destaca el proyecto para su diseño, que busca resaltar la conexión entre urbe y naturaleza con una accesibilidad mejorada ayudándose de colores y pavimentos que permitirán identificar las diferentes zonas dentro de cada estación.

Una atracción con más de 50 años

Construido por la empresa suiza Von Roll y desde su inauguración por Arias Navarro en 1969, el Teleférico de Madrid se convirtió en uno de los referentes turísticos más visitados de Madrid, ya que, con sus 2,5 kilómetros de recorrido, se conectaban el centro urbano con la estación Casa de Campo. Rodeado de controversias, la explotación de este complejo se llevó a cabo mediante concesión privada a 35 años, y en 2018 pasó a gestión pública a través de la EMT. El servicio operó hasta el año 2023, cuando una revisión técnica determinó su parada, al principio de forma temporal y luego definitiva.

Teleférico de Madrid (1969) / Historia Urbana Madrid

Hoy, gracias a una inversión de 26,26 millones de euros (sin IVA) y con las obras ya iniciadas, Madrid sueña con situarse como referente europeo del transporte por cable, y los madrileños ven cada vez más cerca el poder revivir estas imágenes dignas de postal.