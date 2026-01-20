Multiplicar con un robot o canciones con cálculo mental, las recetas de la Comunidad de Madrid para "salvar" las Matemáticas en 1.200 colegios

Hacer las tablas de multiplicar con un robot o escuchar canciones actuales, siempre pasando por el filtro educativo, son algunas de las recetas para "salvar" las Matemáticas que están poniendo en marcha más de 1.200 colegios sostenidos con fondos públicos para mejorar la formación de los alumnos. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha visitado este martes el colegio público Marqués de Suanzes del distrito San Blas-Canillejas de la capital, uno de los que ya lo está aplicando desde el principio del curso 2025/26.

Esta iniciativa tiene el doble objetivo de elevar el nivel de los estudiantes en una asignatura "tan importante para su formación" y revertir el déficit estructural de profesores, "que afecta a toda España y Europa". La Comunidad cifra en 500.000 los alumnos que se beneficiarán de esta medida.

Viciana ha acompañado a alumnos y docentes en una de las sesiones de diez minutos de práctica de cálculo mental que realizan a diario los escolares de segundo ciclo de Infantil y Primaria. Algunas de las actividades han consistido en hacer la tabla de multiplicar del 7 con un robot y escuchar la canción 'Bailemos' de Dani Fernández.

"La forma de trabajarlo les interesa un poquito más. Cuando hacemos actividades en grupos, el hecho de estar con sus compañeros hace que sea más llamativo para ellos y que encuentren un apoyo en sus iguales. Muchas veces el estar en una clase más teórica, algunos se hacen pequeñitos y no participan tanto. De esta forma, todos participan en el proceso, aunque lleguen al resultado de formas diferentes", ha destacado Andrea Campos, tutora de 6º de Primaria.

El Gobierno regional ha puesto a disposición de todos los centros unas guías para facilitar el repaso continuado de la materia, adaptadas a los conocimientos exigidos en cada etapa y curso, que incluyen un glosario de palabras y expresiones matemáticas o ejemplos de actividades para las clases habituales y en los diez minutos de prácticas diarios, entre otros contenidos.

Además, los cinco Centros Territoriales de Innovación y Formación (CTIF) y el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa (ISMIE) están impartiendo actualmente 24 cursos sobre didáctica de las Matemáticas, en los que más de 500 docentes reciben conocimientos y estrategias para hacer la asignatura más atractiva. Este aprendizaje continuará todo el curso académico con nuevos grupos de profesores y maestros.

Paliar la falta de profesores

Para paliar la falta de profesores de esta materia, la Comunidad de Madrid ha tomado las "medidas en su mano" para revertir esta tendencia. Así, los titulados universitarios en cualquier ingeniería y otras carreras de ciencias ya pueden ser candidatos para participar en el listado de interinos permanentemente abierto para cubrir las necesidades puntuales que se puedan plantear.

Por su parte, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha vuelto a reclamar al Gobierno de España que los docentes de esta especialidad puedan ejercer sin el máster habilitante, algo que ya se permitió durante la pandemia con buenos resultados.

También ha solicitado que se permita a los estudiantes desde 3° de Matemáticas e Ingenierías dar clase en institutos, una medida excepcional que podría extenderse a los profesores jubilados que deseen volver a las aulas para transmitir sus conocimientos.