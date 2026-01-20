TIEMPO MADRID
Madrid se prepara para un gran cambio en el tiempo esta semana: la predicción para este miércoles
Vuelven las precipitaciones a la capital, presentes a lo largo de la semana
Madrid lleva 30 días de invierno de mucha nieve y frío. Tras un respiro de sol en los últimos días, el temporal vuelve al clima típico de esta estación del año. Para este miércoles, 21 de enero, se espera un temporal cubierto de lluvia desde la madrugada hasta mediodía. También, se espera que las nubes persistan y se den tormentas a partir de las 18:00, según indica la página web oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
La predicción en las Sierras de Guadarrama y Somosierra es de cielo nuboso o muy nuboso con visibilidad localmente reducida. Las precipitaciones serán débiles o moderadas. La cota de nieve subirá de 1.400 a 2.000 metros en las horas centrales, para volver a descender a 1.200 al final del día.
Vuelve el frío a la capital
En Madrid se esperan pocos cambios respecto a las temperaturas. Las máximas descienden hasta los 9 grados y las mínimas ascienden hasta los 2 grados. A lo largo de la semana se mantendrán con pequeñas variaciones pero con tendencia al descenso de las máximas y ascenso de las mínimas. El viento soplará muy flojo con dirección sur.
En la Sierra, mínimas en moderado ascenso y máximas en ligero descenso. Se presentarán heladas débiles en cotas altas. El viento soplará muy fuerte en cotas altas y zonas expuestas.
- Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía
- Los madrileños seleccionados por Amancio Ortega para estudiar el bachillerato en Estados Unidos: 'Siento que vivo en una película
- Retrasos de una hora en por lo menos siete trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona por una incidencia en los sistemas de electrificación
- El tren descarrilado en Adamuz iba 'lleno de opositores': 'Nos ha dado un vuelco al corazón, nos salvamos por una hora de diferencia
- Pablo, el maquinista del Alvia fallecido en Adamuz, tenía 27 años, vivía en Alcorcón y era fotógrafo aficionado
- El frío vuelve con fuerza a Madrid: la Comunidad activa el nivel 1 de alerta por temperaturas bajo cero este martes
- Fotos y vídeos del accidente de tren de alta velocidad en Córdoba
- Samuel, fallecido en el descarrilamiento de Adamuz, era policía en Madrid y había sido padre hace 18 meses