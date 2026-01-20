Madrid se prepara para un gran cambio en el tiempo esta semana: la predicción para este miércoles

Madrid lleva 30 días de invierno de mucha nieve y frío. Tras un respiro de sol en los últimos días, el temporal vuelve al clima típico de esta estación del año. Para este miércoles, 21 de enero, se espera un temporal cubierto de lluvia desde la madrugada hasta mediodía. También, se espera que las nubes persistan y se den tormentas a partir de las 18:00, según indica la página web oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La predicción en las Sierras de Guadarrama y Somosierra es de cielo nuboso o muy nuboso con visibilidad localmente reducida. Las precipitaciones serán débiles o moderadas. La cota de nieve subirá de 1.400 a 2.000 metros en las horas centrales, para volver a descender a 1.200 al final del día.

Vuelve el frío a la capital

En Madrid se esperan pocos cambios respecto a las temperaturas. Las máximas descienden hasta los 9 grados y las mínimas ascienden hasta los 2 grados. A lo largo de la semana se mantendrán con pequeñas variaciones pero con tendencia al descenso de las máximas y ascenso de las mínimas. El viento soplará muy flojo con dirección sur.

En la Sierra, mínimas en moderado ascenso y máximas en ligero descenso. Se presentarán heladas débiles en cotas altas. El viento soplará muy fuerte en cotas altas y zonas expuestas.