SECTOR INMOBILIARIO
Madrid registra la mayor brecha de precio de venta entre viviendas urbanas y rurales
El precio medio en sus entornos urbanos es de 4.821 euros/m², frente a los 2.085 euros/m² de media de las zonas rurales, un 131% más
EFE
Comprar una casa en un entorno urbano supone un 99% más de coste que adquirirla en una zona rural y Madrid registra la mayor brecha de precios entre estas zonas con un 131%, según los datos que maneja el portal inmobiliario Idealista con datos de cierre de 2025.
El precio medio de la vivienda usada a la venta en zonas urbanas, aquellas con más densidad de población, fue de 2.906 euros/m² de media a cierre de 2025; mientras que en los entornos rurales, menos poblados y con otro tipo de viviendas, fue de media de 1.459 euros/m², según ha indicado en un comunicado Idealista.
La provincia de Madrid encabeza la lista con la mayor brecha de precios de la vivienda entre zonas urbanas y rurales, del 131% de diferencia. Y es que el precio medio en Madrid de sus entornos urbanos es de 4.821 euros/m2, frente a los 2.085 euros/m² de media de las zonas rurales. Por encima de Madrid, se encuentran los precios de Baleares (5.246 euros/m²), que también encabeza los precios en el campo (3.801 euros/m²), y donde la diferencia es del 38%.
Tras Madrid, las mayores brechas entre la vivienda en zonas urbanas y rurales se dan en Álava (126%), Salamanca (115%), Cáceres (114%) y Valladolid (102%) debido, fundamentalmente, a los precios bajos de las casas en los entornos rurales, la mayoría por debajo de los 1.000 euros/m2. Entre los grandes mercados residenciales, la brecha llega al 73% en Barcelona o al 72% en Sevilla, mientras que son más moderadas en Málaga (48%) y en Valencia (33%).
Según Idealista, que suma más de 1.200.000 anuncios de pisos y casas en venta o alquiler, los mayores precios de la vivienda rural se dan en Baleares, Guipúzcoa, Santa Cruz de Tenerife, Málaga o Vizcaya.
