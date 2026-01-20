Madrid completa el 50% de la ampliación de la L11 de Metro con la llegada a la futura estación de Comillas del túnel que la unirá con Plaza Elíptica

A 24 metros de profundidad, en lo que él mismo ha denominado la "enorme catedral subterránea" que constituye la ya avanzada futura estación de Comillas, en Carabanchel, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha presentado hoy un nuevo jalón en el proceso de construcción de la ampliación de la Línea 11 de Metro, uno de los proyectos de mayor envergadura en los que está inmerso el suburbano madrileño, que en una primera fase pasa por extender este itinerario desde su actual final, en Plaza Elíptica, hasta Conde de Casal. "Faltan dos años hasta que podamos hacer uso de este nuevo tramo", ha señalado, "pero sí tenemos la oportunidad de ir celebrando pequeños hitos como el que hemos visto hoy aquí, la llegada de uno de los frentes de excavación a la estación de Comillas". Los trabajos para completar la ampliación se han ejecutado ya en un 50%.

En total son 6,6 kilómetros los que se están construyendo. Desde Plaza Elíptica hasta Conde de Casal, la nueva Línea 11 crecerá con cinco estaciones, dos de ellas de nueva creación, Comillas y Madrid Río, y tres de enlace, Palos de la Frontera, Atocha y la propia Conde de Casal. La mayor parte del nuevo tramo, desde Comillas hasta Conde de Casal, lo ejecutará la tuneladora Mayrit, actualmente en proceso de montaje en la estación de Comillas y que permite avanzar 10 veces más rápido. Pero los 679 metros entre Plaza Elíptica y Comillas se están ejecutando por el método tradicional de construcción, lo que se conoce como pico y pala, porque no los puede excavar Mayrit.

¿Por qué no puede? Es sencillo. "La tuneladora solamente puede ir hacia adelante, de manera que se monta en Comillas y va en sentido hacia Conde de Casal", explica Miguel Núñez, director general de Infraestructuras de Transporte Colectivo."Si hubiésemos querido hacer los 700 metros desde Plaza Elíptica a Comillas con la tuneladora hubiéramos tenido que montarla en el fondo de saco de Plaza Elíptica, y eso es totalmente inviable. De hecho, tenemos que aprovechar la construcción de una estación para hacer el montaje de la tuneladora". Mayrit es un gigante de 1.500 toneladas, casi 100 metros de longitud, 12 motores y una potencia de 6.570 kilovatios. Tras su fabricación en Alemania tuvo que ser desmontada para su traslado a Madrid. Solo para su montaje en Comillas,a donde llegó en diciembre, van a ser necesarios más de tres meses.

El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, junto a la tuneladora 'Mayirit', en la futura estación de Comillas de la L11 de Metro. / COMUNIDAD DE MADRID

El segmento excavado a pico y pala, entretanto, se ha acometido en una doble dirección desde un punto intermedio entre Plaza Elíptica y Comillas, concretamente desde lo que se conoce como glorieta de La Paz, donde se ubicará, además, una de las futuras salidas de emergencia de la Línea 11. Desde allí hasta la estación de Plaza Elíptica hay 454 metros. Hasta Comillas, 225 metros. Y son esos 225 metros hasta la futura estación de Comillas los que hoy se han alcanzado. En un par de semanas estará concluido lo que los ingenieros llaman el cale, la conexión completa de los dos frentes del túnel entre ese punto intermedio y Comillas.

El otro tramo excavado a pico y pala, el que va desde el punto intermedio de la salida de emergencia de glorieta de La Paz hasta la estación de Plaza Elíptica, se espera concluir en el verano de 2026, en un plazo de unos seis o siete meses.

Entretanto, prosiguen las labores de montaje de Mayrit para avanzar desde Comillas hasta Conde de Casal. La tuneladora ya está montada en un 60%. Una vez se concluya el montaje y se proceda a las preceptivas comprobaciones hidráulicas y de ingeniería civil, se espera que empiece a funcionar a finales de marzo para iniciar la excavación hacia la futura estación de Madrid Río. Al ritmo de entre 450 y 500 metros mensuales que avanza al mes, casi diez veces lo que se consigue por el método de pico y pala, se prevé que llegue allí en un plazo de unos dos meses y medio, hacia verano.

Simultáneamente, se trabaja en la construcción de las estaciones. La tuneladora no solo excava sino que conforme va avanzando construye y reviste el túnel. Pero para poder avanzar necesita que las estaciones estén prácticamente construidas en cuanto a ingeniería civil. Cada vez que alcance una estación habrá un periodo de unas dos semanas desde el cale hasta que prosiga para someterla a un chequeo y poder comprobar de manera coordinada todos los mecanismos. La Consejería de Transportes ha detallado hoy los grados de ejecución. Los trabajos en la estación de Comillas se han completado al 63,5%; en Madrid Río, al 67,4%; en Palos de la Frontera, al 60,6%; en Atocha al 46,5%, y en Conde de Casal, la última estación a la que llegará Mayrit, al 13,6%.

La finalización de este primer tramo de ampliación, hasta Conde de Casal, se prevé para finales de 2027, si bien en la Consejería de Transportes consideran que una vez construidos los túneles será necesario un periodo de comprobaciones y ultimar detalles que probablemente retrasen la entada en funcionamiento hasta 2028.