Madrid amplía amplía los recordatorios de citas médicas a familiares de usuarios que delegan la Tarjeta Sanitaria Virtual

La Comunidad de Madrid amplía el sistema de recordatorio de citas médicas a los familiares de los usuarios que tengan delegada la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV). A partir de este miércoles, las personas que puedan gestionar las tarjetas de, por ejemplo, sus hijos menores o sus padres van a recibir también la notificación 24 horas antes de las consultas programadas para ellos en Atención Primaria, tanto presenciales como telefónicas.

El mensaje incluirá al inicio y en mayúsculas el nombre de la persona para la que se ha solicitado la cita médica. También se especificará la fecha, la hora, el centro y la especialidad.

Además, recordará al usuario si es posible modificarla o cancelarla, y podrá hacerse a través de la aplicación. La Consejería de Digitalización ya puso en marcha el recordatorio de citas en junio de 2025, pero solo para los titulares de la TSV, con el objetivo de reducir el absentismo de los centros de salud.

Menú de acceso y distintas configuraciones de la nueva utilidad sobre nieveles de polen en la tarjeta sanitaria virtual de la Comunidad de Madrid. / COMUNIDAD DE MADRID

Absentismo

Según la Consejería de Sanidad, entre el 5% y el 7% de los pacientes en Atención Primaria no acuden a ellas, y esto perjudica al resto de los ciudadanos que necesitan asistir al médico. Con esta nueva funcionalidad, aumentan los beneficiados por este servicio, especialmente los menores de 16 años que no pueden disponer de una TSV de forma independiente y, por tanto, no reciben recordatorios.

De esta forma, la Comunidad de Madrid refuerza el uso de la digitalización para mejorar la atención sanitaria y facilita el acompañamiento familiar en la gestión de la salud.