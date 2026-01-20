GASTRONOMÍA MADRID
Confirmado: este local de Ciudad Lineal tiene las patatas bravas más premiadas de todo Madrid
Lejos del bullicio turístico del centro este bar de barrio ha hecho del clásico aperitivo madrileño su seña de identidad
Patatas, cebolla, pimentón ahumado y vinagre... estos son algunos de los ingredientes básicos para elaborar una de las tapas más típicas de los bares madrileños. Hablamos ni más ni menos que de las patatas bravas, una receta histórica cuyo origen data de los años 50 y años 60 del siglo pasado. Servidas por primera vez en la capital en los bares Casa Pellico (en la calle Toledo) y La Casona (en la calle Echegaray), esta "aparentemente" sencilla elaboración puede encontrarse en múltiples locales de la capital, pero ningunas han sido tan premiadas como las patatas bravas de este bar de Ciudad Lineal.
Se trata de Docamar, un negocio familiar situado en la calle Alcalá, 337, en el barrio de Quintana (Ciudad Lineal) lejos del bullicio del centro de la capital. Desde su apertura en 1963, Docamar se ha mantenido fiel a su espíritu de bar de barrio, haciendo de las patatas bravas su seña de identidad y especialidad. Este bar que se define así mismo como "uno de esos locales en peligro de extinción en una Madrid que se gentrifica por momentos" ha logrado colarse en múltiples listas y rankings de bravas en Madrid y en España. Pasando de generación en generación, su objetivo es claro: mantener un legado culinario a través del trabajo y el respeto a la tradición.
Tradición familiar en bote de cristal
Casi tan secreta como la fórmula de la Coca-Cola, el proceso de elaboración de esta salsa es uno de los secretos mejor guardados del local. Con una receta que data de los años 60, la preparación tradicional de su salsa brava se remonta a generaciones anteriores del bar. Hoy en día, este pedacito de tradición, puede comprarse embotellada para disfrutarla en casa como un producto gastronómico propio. Con un precio de 10,50 € la salsa es vegana, libre de gluten y 100% artesanal.
Un bar castizo para explorar la experiencia del tapeo
El local, que se jacta de que en su barra no encontrarás "dim sum, gyozas o falafel", ofrece otras raciones clásicas de los bares castizos como el escabeche, los callos a la madrileña, la oreja o la ensaladilla. Con un menú a 14,50 € de martes a viernes entre las 13:00 y las 16:00 de la tarde, Docamar ofrece además sus recomendaciones de temporada a través de su página web: este mes destacan los huevos rotos con chipirones, los mejillones a la marinera, las croquetas de boletus y el cachopo con pimiento morrón.
