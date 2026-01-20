Fitur 2026: ¿Cómo llegar en trasporte público a Ifema?

Fitur, la feria internacional de turismo más influyente en el sector, celebrará su 46ª edición en Ifema Madrid, del 21 al 25 de enero de 2026. Durante cinco días, Fitur ofrecerá a sus asistentes experiencias interactivas para poder conocer de primera mano la oferta turística global. Entre los destinos a explorar destaca México, que este año se confirma como país socio en lo que la Secretaria de Turismo del Gobierno de México define como "una gran oportunidad para promover la riqueza de nuestro país ante el mundo".

Si ya has comprado tu entrada o estás pensando en hacerlo, es posible que te preguntes... ¿Cómo puedo llegar a Ifema? Para garantizar un acceso sin complicaciones, la página oficial de Fitur ha puesto a disposición de sus asistentes información sobre las diferentes posibilidades:

Las diferentes alternativas para que puedas llegar a Fitur

Metro y Cercanías

La estación de metro más próxima es la Línea 8, Nuevos Ministerios - Aeropuerto T4 cuya salida desemboca directamente en la Entrada Sur del Recinto.

Cercanías RENFE cuenta con conexión directa a la Línea 8 de metro desde la estación de Nuevos Ministerios.

En medio de las obras de metro y con varias líneas del servicio ferroviario afectadas, FITUR y el Ejecutivo autonómico han previsto medidas para reforzar el servicio de cara a la celebración del evento. En este dispositivo especial de movilidad, la Línea 8 aumentará el número de trenes tanto en días laborales como en el fin de semana.

Así durante el miércoles, jueves y viernes, la ampliación, que comenzará a las 9:30 horas, podrá notar una subida de hasta el 60% que se mantendrá hasta las 20:30, hora donde se prevé la mayor afluencia de viajeros y donde se alcanzará un aumento del servicio de hasta el 100%.

El fin de semana, el incremento de trenes comenzará a las 9:00 horas y se prolongará hasta las 21:00 del sábado y las 19:00 del domingo. El refuerzo más intenso, de hasta el 100% tendrá lugar el sábado entre las 9:00 y las 12:00, cuando se esperan más visitantes.

Autobús

Línea 73: Diego de León - IFEMA MADRID

Diego de León - IFEMA MADRID Línea 113: Mar de Cristal - Barrio del Aeropuerto

Mar de Cristal - Barrio del Aeropuerto Línea 122: Avenida de América - IFEMA MADRID

Autobuses interurbanos:

Línea 828: Universidad Autónoma - Alcobendas - IFEMA MADRID - Canillejas

Taxi

El recinto cuenta con tres paradas para Taxis en su interior, aunque debe tenerse en cuenta que el acceso y/o salida del recinto tiene un suplemento de 3,00 €.

Puerta Sur (Acceso principal a los recintos feriales)

(Acceso principal a los recintos feriales) Puerta Norte (Centro de convenciones norte)

(Centro de convenciones norte) Puerta Este (Frente a la salida del Pabellón 6, junto al Pabellón 14)

Parking y Accesos Ifema Madrid / IFEMA

En coche particular

IFEMA MADRID está conectada por carretera con las principales vías de acceso de Madrid:

M11 (Salidas 5 y 7)

(Salidas 5 y 7) M40 (Salidas 5, 6, y 7)

(Salidas 5, 6, y 7) A2 (Salida 7)

En términos de aparcamiento, el recinto dispone de un servicio de parking en el Recinto Ferial y en el Palacio Municipal.

Precios Parking IFEMA Recinto Ferial Abierto desde las 7:00 hasta las 22:00 horas de lunes a viernes, fines de semana y festivos Tarifa tiempo real : 2,95€ / hora

: 2,95€ / hora Tarifa prepago : 15,00 € / día

: 15,00 € / día Tarifa máxima diaria: 21,00 € / día

Precios Parking IFEMA Palacio Municipal Abierto desde las 6:30 hasta las 22:00 horas de lunes a viernes, fines de semana y festivos Tarifa tiempo real: 3,00 € / hora

3,00 € / hora Tarifa máxima diaria: 27,00 € / día

Acceso con Movilidad Reducida

Aunque existen bonos de aparcamiento que incluyen plazas para movilidad reducida, desde la página de información de Fitur se pide a los interesados en este tipo de adaptaciones que realicen una solicitud con al menos 48 horas de antelación al inicio del evento. El formulario a rellenar está disponible en su página web.