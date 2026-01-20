Iberia añade más vuelos entre Madrid y Andalucía y limita los precios a 99 euros hasta el 2 de febrero

Iberia ha reforzado este martes su operativa en Andalucía con más vuelos hasta el próximo 2 de febrero. Desde hoy martes y hasta el lunes 2, la compañía añadirá un vuelo diario adicional por sentido en las rutas Madrid–Sevilla y Madrid–Málaga. Además, Iberia Express incorporará un vuelo extra entre Madrid y Sevilla los días 27, 28, 29 y 31 de enero, y 1 de febrero.

En paralelo, la aerolínea también incrementa la capacidad en la ruta con Sevilla: operará con Airbus A321 en lugar de A320. Con este refuerzo, Iberia calcula que ofrecerá hasta el 2 de febrero 15.386 plazas adicionales, hasta un total de 36.120 asientos, lo que supone un aumento del 66%.

La compañía mantendrá, al menos hasta el lunes 2 de febrero, la limitación del precio máximo en clase turista, fijado ahora en 99 euros por trayecto, una rebaja respecto al límite de 150 euros aplicado el día anterior.

La regularización de precios llega tras la suspensión de todos los trenes, que conectaban Málaga con Madrid a causa de la tragedia de Adamuz (Córdoba). La suspensión total del servicio ferroviario provocó un efecto dominó en otros medios de transporte, especialmente en el aéreo. Por ello la demanda de vuelos entre Madrid y Andalucía se disparó y, con ella, los precios de los billetes que llegaron a alcanzar los 400 euros.

Devolución de billetes

Iberia ha activado también una política de flexibilización para los clientes que viajen desde Andalucía a Madrid para conectar con otros vuelos. Ante las incidencias ferroviarias, quienes tengan dificultades para desplazarse podrán solicitar un cambio de fechas o un bono de reembolso de sus billetes.

Por último, la aerolínea ha reiterado su pésame a los familiares y allegados de las víctimas y ha deseado una pronta recuperación a los heridos en el accidente ferroviario del domingo en Adamuz (Córdoba).