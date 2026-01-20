Un herido grave al chocar un camión contra un tráiler en la M50 a la altura de Rivas

El conductor de un camión ha resultado herido de gravedad tras chocar contra otro tráiler de grandes dimensiones en la M-50, según ha informado Emergencias Madrid. La víctima quedó atrapada en el interior de su vehículo y los bomberos del Ayuntamiento de Madrid tuvieron que rescatarlo.

Tras el siniestro, que ha tenido lugar en torno a las 6:00 horas en el kilómetro 31 de la calzada interior de la M-50, a la altura de Rivas-Vaciamadrid, la víctima tuvo que ser estabilizada y trasladada al hospital.

Como consecuencia del impacto entre ambos vehículos, el conductor, de 52 años, quedó atrapado y sufrió fractura de pelvis en el accidente. El hombre ha tenido que ser intubado por el Samur y trasladado en estado inestable al hospital Gregorio Marañón.

La intervención de los bomberos ha sido clave para rescatar al hombre y, afortunadamente, el conductor del otro camión ha resultado ileso. La Guardia Civil se ha hecho cargo del atestado.