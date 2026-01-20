Hallan sin vida a David Cordón, padre del futbolista del Getafe Davinchi, tras el siniestro de Adamuz

Las autoridades han confirmado este martes el fallecimiento de David Cordón, padre del jugador del Getafe CF Davinchi, tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). El cuerpo fue localizado durante las labores de búsqueda y retirada de los vagones del tren Alvia siniestrado.

Tanto el Getafe CF como el Recreativo de Huelva comunicaron la noticia a través de sus redes sociales, confirmando así la muerte de Cordón, quien figuraba entre los desaparecidos tras el choque y descarrilamiento de dos trenes.

David Cordón, de 50 años, había viajado en dirección a Huelva después de asistir junto a su hijo al partido disputado el domingo entre el Getafe y el Valencia. El club madrileño había organizado un emotivo homenaje en el que cada futbolista saltó al campo acompañado por la persona que más le inspiró en su carrera deportiva, motivo por el cual Cordón estuvo presente en el Coliseum.

Al no responder a llamadas ni mensajes tras el accidente, la familia se desplazó a Córdoba, donde horas después recibió la confirmación de la trágica noticia.

Cordón fue exinternacional con la Selección Española de Fútbol Playa y viajaba en el tren que descarriló en Adamuz tras colisionar con un convoy de Iryo, que había sufrido un descarrilamiento apenas veinte segundos antes, según las primeras investigaciones. El suceso ha conmocionado al fútbol español y al entorno del jugador del Getafe, que ha recibido numerosas muestras de apoyo y condolencias.