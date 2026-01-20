Caída en picado de los casos de gripe en Madrid: bajan un 46% en la última semana

Los casos de gripe en la Comunidad de Madrid caen en picado en la tercera semana del año y registran un descenso del 46,19% en los últimos siete días, mientras que la tasa se sitúa en 33,87 casos por cada 100.000 habitantes, frente a la de 62,95 registrada siete días antes.

En concreto, en la semana 3 del año, del 12 al 18 de enero, se han notificado a través de la Red de Vigilancia del Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) un total de 2.374 casos, es decir, 2.038 menos con respecto a la semana anterior, según el último informe epidemiológico semanal de la Dirección General de Salud Pública, consultado por Europa Press.

La tasa cae hasta los 33,87 casos por 100.000 habitantes, muy por encima todavía del umbral epidémico, cuyo valor numérico es 22,38 --ha sido construido a partir de las cinco temporadas anteriores (exceptuando la temporada 2020-2021 y 2021-2022 en las que apenas hubo casos)--, pero muy alejada de los más de 270 registrados a mediados de diciembre.

En Atención Primaria, la tasa ha sido de 28,78 casos por 100.000 habitantes, un 50,6% menor que la de la semana anterior. En ese periodo, la incidencia más alta se ha observado en los niños de 0 a 4 años (59,23) y en los adultos mayores de 79 (43,64).

En Atención Hospitalaria, la incidencia ha sido 2,36 casos por 100.000 habitantes, un 27,4% menor que la semana anterior. El grupo de 80 o más años muestra la incidencia más alta (22,01).

En la última semana, además, se han registrado cinco brotes de gripe en residencias de personas mayores. En todos los casos, se han aplicado medidas preventivas como aislamiento o uso de mascarilla.

En el acumulado del año, se elevan a 9.751 los casos de gripe notificados, frente a los 20.625 contabilizados en el mismo periodo de 2024. El Índice Epidémico --los casos notificados hasta la semana correspondiente en el año actual entre los casos notificados en el mismo periodo del año anterior-- es de 0,47, lo que se considera una incidencia baja. El acumulado de la temporada 2025/2026 llega a 91.979 casos.

Campaña de vacunación

La Comunidad de Madrid sigue recomendando la vacunación frente a la gripe, que puede llegar a reducir hasta en un 80% las hospitalizaciones por neumonía en las personas que tienen 65 y más años de edad "si están bien vacunadas".

La campaña de inmunización frente a la gripe se inició el 15 de octubre y está especialmente dirigida a adultos a partir de 60 años, personal sanitario y sociosanitario, niños desde los 6 meses hasta los 5 años y pacientes crónicos. También está recomendada para los siguientes perfiles de población: embarazadas, enfermos con patología crónica cardiovascular, respiratoria, renal, diabetes, cuidadores de personas vulnerables, fumadores y docentes de guarderías y centros de Educación Infantil.

Esta medida preventiva se aconseja igualmente a personas con exposición laboral directa a aves domésticas o cerdos en granjas, así como o explotaciones avícolas o porcinas, y aquellas que realizan servicios públicos esenciales como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos o servicios de Protección Civil.

La Comunidad de Madrid ha habilitado el Hospital Enfermera Isabel Zendal para la vacunación contra la gripe a personas mayores de 18 años. La campaña se extenderá hasta el 31 de enero de 2026, salvo que circunstancias epidemiológicas aconsejen prolongarla. Se lleva a cabo en más de 800 puntos, principalmente en los centros de salud y consultorios de Atención Primaria, hospitales públicos y residencias de mayores y de personas con discapacidad.

Igualmente, como medida de prevención de la transmisión dirigida a la población, la directora general de Salud Pública de la Comunidad ha insistido en la recomendación de uso de mascarilla para las personas con síntomas respiratorios.