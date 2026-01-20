ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE
Una empresa malagueña de buses habilita una ruta nocturna a Madrid para los afectados por el accidente
Los trayectos tendrán un coste de 50 euros y enlazarán Málaga con Atocha y Chamartín
El plan especial anunciado por Renfe no es la única alternativa de transporte para enlazar Madrid y Andalucía tras el accidente de Adamuz. Una empresa malagueña, a Autocares Valle Niza, ha anunciado la puesta en marcha desde este martes una ruta nocturna entre Málaga y la capital para "paliar el corte del tráfico ferroviario" entre ambas ciudades.
El precio del billete será de 50 euros por viajero y podrá adquirirse a través de la plataforma digital de la empresa. Según han informado en un comunicado, el primer trayecto partirá a las 22:00 horas desde la subestación de la Avenida Manuel Agustín Heredia de Málaga, un punto habitual de conexión con distintos municipios de la provincia. En Madrid, los autobuses pararán en Puerta de Atocha (06:00 horas) y Chamartín (06:30 horas).
En sentido contrario, el regreso se realizará cada tarde a las 19:00 horas desde la Estación de Chamartín, con parada en Puerta de Atocha, y llegada prevista a Málaga a las 02:00 horas. Según la nota, esta conexión “improvisada” se mantendrá durante lo que resta de semana, del 21 al 23 de enero, y podría prolongarse también durante la siguiente, “en función de los acontecimientos y de las necesidades de malagueños y madrileños en materia de movilidad”.
El gerente de la compañía, Rafael Martín, ha explicado que la medida busca “ayudar a las necesidades de movilidad que se han generado tras este terrible accidente”, que ha dejado 41 víctimas mortales, según el último recuento oficial, y ha provocado la interrupción del tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía. Martín subrayó que hay “muchas familias afectadas” que no han podido llegar a sus destinos o cumplir compromisos en un corredor con “gran tráfico de personas”.
- Directo: Última hora del descarrilamiento del tren Madrid-Andalucía
- Los madrileños seleccionados por Amancio Ortega para estudiar el bachillerato en Estados Unidos: 'Siento que vivo en una película
- Retrasos de una hora en por lo menos siete trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona por una incidencia en los sistemas de electrificación
- El tren descarrilado en Adamuz iba 'lleno de opositores': 'Nos ha dado un vuelco al corazón, nos salvamos por una hora de diferencia
- Pablo, el maquinista del Alvia fallecido en Adamuz, tenía 27 años, vivía en Alcorcón y era fotógrafo aficionado
- Fotos y vídeos del accidente de tren de alta velocidad en Córdoba
- Samuel, fallecido en el descarrilamiento de Adamuz, era policía en Madrid y había sido padre hace 18 meses
- Dos trenes de alta velocidad descarrilan en Adamuz (Córdoba): hay más de una veintena de muertos y un centenar de heridos