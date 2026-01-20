Una empresa malagueña de buses habilita una ruta nocturna a Madrid para los afectados por el accidente

El plan especial anunciado por Renfe no es la única alternativa de transporte para enlazar Madrid y Andalucía tras el accidente de Adamuz. Una empresa malagueña, a Autocares Valle Niza, ha anunciado la puesta en marcha desde este martes una ruta nocturna entre Málaga y la capital para "paliar el corte del tráfico ferroviario" entre ambas ciudades.

El precio del billete será de 50 euros por viajero y podrá adquirirse a través de la plataforma digital de la empresa. Según han informado en un comunicado, el primer trayecto partirá a las 22:00 horas desde la subestación de la Avenida Manuel Agustín Heredia de Málaga, un punto habitual de conexión con distintos municipios de la provincia. En Madrid, los autobuses pararán en Puerta de Atocha (06:00 horas) y Chamartín (06:30 horas).

En sentido contrario, el regreso se realizará cada tarde a las 19:00 horas desde la Estación de Chamartín, con parada en Puerta de Atocha, y llegada prevista a Málaga a las 02:00 horas. Según la nota, esta conexión “improvisada” se mantendrá durante lo que resta de semana, del 21 al 23 de enero, y podría prolongarse también durante la siguiente, “en función de los acontecimientos y de las necesidades de malagueños y madrileños en materia de movilidad”.

El gerente de la compañía, Rafael Martín, ha explicado que la medida busca “ayudar a las necesidades de movilidad que se han generado tras este terrible accidente”, que ha dejado 41 víctimas mortales, según el último recuento oficial, y ha provocado la interrupción del tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía. Martín subrayó que hay “muchas familias afectadas” que no han podido llegar a sus destinos o cumplir compromisos en un corredor con “gran tráfico de personas”.