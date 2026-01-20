Ámbito Cultural de El Corte Inglés organiza la octava edición del ciclo sobre periodismo y literatura Hotel Florida: estas son las fechas

El Hotel Florida vuelve a abrir simbólicamente sus puertas con la celebración de la octava edición de un ciclo de jornadas que, desde 2019, reúne a destacados nombres del periodismo, la literatura y el pensamiento para reflexionar sobre la actualidad política, social y cultural desde una mirada crítica y plural. El ciclo conmemora, además, el legado de un espacio clave en la vida intelectual del Madrid del siglo XX, situado en la plaza de Callao, en el mismo emplazamiento que hoy ocupa una de las sedes de El Corte Inglés.

El hotel recupera el espíritu de tertulia y reflexión que caracterizó a este establecimiento, frecuentado por escritores, periodistas e intelectuales de todo el mundo. En sus habitaciones y salones se escribieron libros, obras de teatro, crónicas y se tomaron algunas de las fotografías más emblemáticas de su tiempo. Durante la Guerra Civil española, el hotel se consolidó como un enclave fundamental del periodismo internacional, al alojar a buena parte de los corresponsales que cubrieron el conflicto.

Aquella intensa vida cultural y creativa sirve de punto de partida a unas jornadas que aspiran a aportar miradas renovadas y profundas sobre una realidad contemporánea cambiante y compleja, conectando memoria histórica y pensamiento crítico actual.

Ahora, del 26 al 31 de enero, Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Callao acogerá un nuevo programa de encuentros organizado por Ámbito Cultural y la revista FronteraD, coordinado por los periodistas Alfonso Armada y Carlos García Santa Cecilia.

Programa, horarios y fechas

Lunes, 26 de enero, 19.30 horas

Literatura y periodismo. Cómo se cuenta mejor la guerra y el dolor de los demás. Un encuentro entre Nacho Carretero, Catalina Gómez y Margaryta Yakovenko.

Las Jornadas del Hotel Florida arrancan con un primer encuentro dedicado a una cuestión tan urgente como necesaria: cómo narrar la guerra y el sufrimiento ajeno desde la literatura y el periodismo sin traicionar la verdad ni despojar de dignidad a quienes la padecen.

Martes, 27 de enero, 19.30 horas

El periodismo como oxígeno y conciencia social. El periodismo como la mejor forma de hacer frente a la mentira y tratar de entender una realidad endemoniada. Una conversación entre Doménico Chiappe, Adaia Teruel y Paula Boira.

El segundo día de las Jornadas del Hotel Florida propone una conversación imprescindible sobre el papel del periodismo en un tiempo marcado por la desinformación, la polarización y la complejidad creciente del mundo.

Miércoles, 28 de enero, 19.30 horas

Escritoras y guerra (civil). Otras miradas. Un encuentro entre Anna Caballé, Celia Fernández Prieto y Edurne Portela.

La tercera jornada se propone un acercamiento renovado a la memoria cultural de la Guerra Civil española a través de la mirada de tres autoras que han contribuido de manera decisiva a repensar la relación entre literatura, historia y experiencia femenina.

Jueves, 29 de enero, 19.30 horas

Dios, hoy. Las grandes preguntas nunca encuentran una respuesta definitiva. Una conversación entre Pablo d’Ors, Victoria Cirlot y Ramón Andrés.

Las Jornadas del Hotel Florida continúan su vocación de abrir espacios de pensamiento en torno a las cuestiones que atraviesan nuestra cultura. En esta ocasión, la propuesta invita a detenerse en una pregunta tan antigua como vigente: ¿qué significa hablar de Dios hoy? En un tiempo marcado por la incertidumbre, la aceleración y la búsqueda de sentido, la conversación se convierte en un territorio fértil para explorar las grandes interrogantes que nunca se dejan cerrar del todo.

Viernes, 30 de enero, 19.30 horas

Cocina, hoteles y literatura. Nino Redruello, Juan Eslava Galán, Gervasio Posadas y Yanet Acosta.

Una nueva sesión dedicada al mítico Hotel Florida, un escenario donde la buena vida, la buena mesa y la historia se entrelazaron incluso en los momentos más convulsos. En esta ocasión, exploramos cómo los grandes hoteles —y el Florida en particular— fueron refugio de gastronomía, conversación y humanidad en tiempos de guerra.

Sábado, 31 de enero, 10.00 horas

Tras los pasos de Lorca. Gira por algunos enclaves madrileños vinculados a la vida y la obra de Federico García Lorca.

Finalizan las jornadas del Hotel Florida con un homenaje vivo y caminante: un viaje por el Madrid del centro que habitó Federico García Lorca. De la mano del poeta y coordinador de #LdeLírica, Gonzalo Escarpa, y del coordinador del ciclo de historia, Miguel Zorita, haremos un recorrido por el “anillo lorquiano” para revivir la huella que Federico dejó en las calles de la ciudad. En esta travesía, además, participarán las voces de los artistas: Silvia de Pé, Antonio Hernández Fimia, Marta González Novo y Daniel Migueláñez.