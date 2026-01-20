DELITOS
Detenido por atropellar a dos personas en Villaverde y dar 0'60 en la prueba de alcoholemia
El hombre de 25 años es responsable de un delito contra la seguridad vial y otro delito de lesiones graves
EFE
Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido al conductor que atropelló en la mañana del pasado domingo a un hombre y a su hijo en el distrito de Villaverde al invadir la acera mientras conducía con una tasa de alcohol espirado de 0'60 mg/l.
La Policía Municipal ha confirmado la detención del conductor, un varón de 25 años de origen peruano, como responsable de un delito contra la seguridad vial y otro delito de lesiones graves contra dos peatones por circular con más del doble de la tasa de alcohol permitida.
El pasado domingo 18 de enero, en torno a las 7:00 horas, el 112 recibió una llamada que alertaba del atropello en la calle Domingo Párraga de un padre, de 60 años, y su hijo, de 35, por parte de una furgoneta que invadió la acera y chocó contra una farola, según informó Emergencias Madrid. A consecuencia del atropello, el padre entró en parada cardiorespiratoria y los sanitarios del Samur le realizaron maniobras de reanimación avanzada hasta que recuperó el pulso, tras lo que le trasladaron en estado muy grave al hospital. Por su parte, el hijo fue atendido por las lesiones sufridas en el mismo lugar del siniestro y posteriormente le trasladaron a dependencias hospitalarias con un pronóstico potencialmente grave.
Los agentes de la Policía Municipal se hicieron cargo del atestado y realizaron la prueba de alcoholemia al conductor, por la que fue detenido al superar el límite estipulado para comenzar a considerarse un delito penal: 0,60 mg/l de aire espirado. El arrestado ya ha sido puesto a disposición judicial.
