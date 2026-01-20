Continúa la búsqueda de Jesús Saldaña, un residente de cardiología de La Paz de Madrid que iba en el Iryo accidentado

Conforme pasan las horas, el horror va sumando nombres y apellidos. Entre las decenas de desaparecidos y personas sin identificar de la tragedia de Adamuz (Córdoba) se encuentra Jesús Saldaña, un joven malagueño residente de cardiología del Hospital La Paz de Madrid que viajaba en uno de los vagones accidentados del Iryo.

Uno de sus amigos dio la voz de alarma este lunes por la tarde a través de la red social X. "No sabemos nada de él desde tuvo lugar el accidente. Si alguien tiene alguna noticia sobre él, le ruego que me escriba", compartió Igancio Álvarez, profesor universitario en Málaga, a donde se dirigía el tren que descarriló.

Poco después se sumaron a la desesperada petición de información sobre su paradero su hermana, Natalia, y otros conocidos. La falta de información está siendo "muy difícil" y "desesperante", relató anoche la joven en el programa Hora 25 de La Ser. Según su testimonio, “nadie se ha puesto en contacto con nosotros” y la familia ha intentado sin éxito localizarlo por distintas vías.

“Hemos estado llamando a un teléfono que la Guardia Civil nos facilitó sobre un listado de personas atendidas, pero… no está”, relató. También han "peregrinado por todos los hospitales de Córdoba", donde "no consta nadie ingresado con su nombre”; así como movilizado a sus compañeros médicos - ella es pediatra en Málaga- para tratar de dar con él.

Por el momento, tampoco han recibido confirmación entre los fallecidos, afirmó Natalia, consciente de que todavía queda trabajo por delante. "Lo último que se pierde es la esperanza, pero cada vez pasan más las horas sin tener noticias suyas", lamentó.

El último recuento oficial ha elevado la cifra de fallecidos en el accidente a 41, tras haber sido localizada otra víctima mortal bajo los restos del Iryo. Continúan además 39 heridos ingresados en hospitales, de los que 13 -uno de ellos menor de edad- están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).