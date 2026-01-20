La conexión Vinicius-Mbappé amansa al Bernabéu y acerca al Real Madrid a los octavos de la Champions

El Real Madrid, como entidad, necesitaba sanar lo sucedido el pasado sábado en el Santiago Bernabéu. Una oleada de pitos, reproches y pañoladas cayó sobre la plantilla blanca y, por primera vez en más de dos décadas, sobre Florentino Pérez. Después de recibir un más que notorio toque de atención, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa regresaba a la casa blanca para recomponerse. Y lo hacía en la Champions, en su competición, para endosar una lluvia de goles a un Mónaco (6-1) que compareció como un mero espectador al encuentro. Buena culpa de ello recayó sobre Kylian Mbappé, que con un doblete ajustició al equipo que lo vio nacer como futbolista.

Doblete tempranero de Mbappé

Tan solo habían transcurrido cuatro minutos de partido, con muchos aficionados aún por ocupar su butaca en el coliseo blanco, cuando una jugada por el costado derecho del ataque blanco conformada por Franco Mastantuono y Fede Valverde desbarataba la defensa monegasca para adelantar al conjunto blanco en el marcador. Un disparo raso de Kylian Mbappé ante el que nada pudo hacer Philipp Köhn ponía en ventaja al Real Madrid. El ariete blanco suma 11 goles en seis partidos de esta fase de liga de la Champions y ejerce como pichichi en el viejo continente.

El gol tempranero del francés retrasó el análisis de la puesta en escena de Álvaro Arbeloa en su debut en Champions. El nuevo técnico blanco concedió la titularidad a Arda Güler y Mastantuono, dos de los reforzados en la segunda parte ante el Levante. Junto a los dos talentosos futbolistas, a la par que irregulares, sorprendió el regreso de Camavinga al lateral izquierdo recordando tiempos pasados.

Partícipe del segundo tanto de los blancos fue el dorsal ’6’, con un taconazo hacia Arda Güler, que aclaraba la jugada para que Vinicius sirviera en bandeja el segundo tanto a Mbappé. Tan solo tuvo que amagar para empujar el balón al fondo de la red del conjunto francés, que dispuso de una gran ocasión en las botas de Teze para recortar distancias unos instantes después. Nada pudo hacer Thibaut Courtois, que tan solo acompañó el balón con la mirada para que este saliera despedido del larguero de la portería que defiende el belga.

Con ello, el Real Madrid puso fin a una primera mitad que recordó a las del inicio de la temporada, aún con Xabi en el banquillo. Tal y como anunció el propio Álvaro Arbeloa en la previa del encuentro, “si hay algo que caracteriza al público del Bernabéu es por ser justo”. Y, en esta séptima jornada de la Champions, el madridismo cambió los silbidos del pasado sábado por una merecida ovación al término de los primeros 45 minutos. Incluso Vinicius, el gran señalado en la última jornada de Liga, fue reconocido por los suyos tras una gran actuación.

Vinicius y Mastantuono, reforzados

Poco cambió en el brasileño a la salida de vestuarios, que en los primeros compases de la segunda mitad repartió otras dos asistencias. La primera de ellas a Franco Mastantuono, que recuperó el pelo platino y, con ello, su mejor versión. El argentino definió al primer toque con la pierna derecha para firmar su primer tanto en el Bernabéu y poner el punto y final al partido. 3-0 y minutos de disfrute para el Real Madrid, que se dio un festín de ocasiones en la segunda mitad. Cuatro minutos tardó Vinicius en generar un nuevo tanto para los blancos. En esta ocasión, sirvió un pase similar al del segundo tanto para que Kehrer lo introdujera en su propia portería.

Nueva oleada de aplausos para Vinicius, que volvió a disfrutar en el Bernabéu. El brasileño recuperó para la causa todas aquellas virtudes que lo convirtieron en uno de los futbolistas más determinantes del planeta. La repetición de esfuerzos y la conducción con espacios. Puro Vinicius Júnior, que redondeó su partido con un latigazo sensacional a la escuadra de la portería francesa. Celebró el tanto con sus compañeros y con un Álvaro Arbeloa que vivió el partido más placido de esta temporada en el Santiago Bernabéu. El plan le salió a la perfección al técnico salmantino, que tan solo tuvo que lamentarse con el gol encajado tras la pérdida condenatoria de Dani Ceballos, y concedió la oportunidad de debutar a Mesonero.

Tuvo tiempo el Santiago Bernabéu para celebrar un último tanto. Nueva recuperación de los blancos en campo rival y Jude Bellingham no desaprovechó el mano a mano ante el portero suizo para situar la media docena en el marcador. Imagen esperanzadora del Real Madrid de Álvaro Arbeloa, que ahora deberá sostener en el tiempo la imagen ofrecida por un equipo que, esta vez sí, se comportó como tal.