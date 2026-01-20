Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

RELACIONES INTERNACIONALES

La Comunidad de Madrid viaja a Israel para reforzar sus medidas y capacidades en materia de ciberseguridad

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, participa en el foro CyberTech Tel Aviv 2026

El consejero madrileño de Digitalización, Miguel López-Valverde, en una imagen de archivo.

El consejero madrileño de Digitalización, Miguel López-Valverde, en una imagen de archivo.

EP

Madrid

La Comunidad de Madrid realizará un viaje institucional a Israel del 22 al 27 de enero con el objetivo de reforzar sus medidas y capacidades en materia de ciberseguridad de la región y conocer algunas de las experiencias más avanzadas en este ámbito.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, se desplazará al país para conocer de primera mano "cómo se protegen las infraestructuras críticas frente a ciberataques y reforzar la colaboración institucional y favorecer el intercambio de conocimiento", han resaltado fuentes del Gobierno regional. Además, el viaje servirá para "explorar nuevas oportunidades de colaboración con empresas tecnológicas y atraer inversión a la Comunidad de Madrid".

López-Valverde mantendrá reuniones con empresas de referencia en ciberseguridad como el Leshem Institute del Rafael Advanced Defense Systems, Check Point o Pentera. También conocerá el trabajo de la autoridad israelí encargada de la protección del ciberespacio, el Israel National Cyber Directorate (INCD), y visitará el Israel Institute of Technology (Technion), universidad y centro tecnológico más antigua del país. Asimismo, López-Valverde participará en el CyberTech Tel Aviv 2026, uno de los principales encuentros internacionales sobre ciberseguridad e innovación.

En este foro, que reúne a gobiernos, grandes empresas, startups y fondos de inversión de todo el mundo, presentará la estrategia de digitalización de la Comunidad de Madrid con el objetivo de "impulsar su proyección internacional".

Todo lo que se sabe del nuevo teleférico de Madrid: usará IA, contaminará menos y será más accesible

Madrid completa el 50% de la ampliación de la L11 de Metro con la llegada a la futura estación de Comillas del túnel que la unirá con Plaza Elíptica

La Comunidad de Madrid viaja a Israel para reforzar sus medidas y capacidades en materia de ciberseguridad

Cancelado definitivamente el pregón de Bertín Osborne en Alcobendas: esta vez no es por su estado de salud

