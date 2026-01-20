La Comunidad de Madrid viaja a Israel para reforzar sus medidas y capacidades en materia de ciberseguridad

La Comunidad de Madrid realizará un viaje institucional a Israel del 22 al 27 de enero con el objetivo de reforzar sus medidas y capacidades en materia de ciberseguridad de la región y conocer algunas de las experiencias más avanzadas en este ámbito.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, se desplazará al país para conocer de primera mano "cómo se protegen las infraestructuras críticas frente a ciberataques y reforzar la colaboración institucional y favorecer el intercambio de conocimiento", han resaltado fuentes del Gobierno regional. Además, el viaje servirá para "explorar nuevas oportunidades de colaboración con empresas tecnológicas y atraer inversión a la Comunidad de Madrid".

López-Valverde mantendrá reuniones con empresas de referencia en ciberseguridad como el Leshem Institute del Rafael Advanced Defense Systems, Check Point o Pentera. También conocerá el trabajo de la autoridad israelí encargada de la protección del ciberespacio, el Israel National Cyber Directorate (INCD), y visitará el Israel Institute of Technology (Technion), universidad y centro tecnológico más antigua del país. Asimismo, López-Valverde participará en el CyberTech Tel Aviv 2026, uno de los principales encuentros internacionales sobre ciberseguridad e innovación.

Noticias relacionadas

En este foro, que reúne a gobiernos, grandes empresas, startups y fondos de inversión de todo el mundo, presentará la estrategia de digitalización de la Comunidad de Madrid con el objetivo de "impulsar su proyección internacional".