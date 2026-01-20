Cancelado definitivamente el pregón de Bertín Osborne en Alcobendas: esta vez no es por su estado de salud

Bertín Osborne no protagonizará el pregón de las Fiestas de la Virgen de La Paz 2026 en Alcobendas. Tras ser aplazado por problemas de salud del artista, el Ayuntamiento ha confirmado este lunes la suspensión definitiva de las actividades de festejo. El motivo no es otro que el luto oficial decretado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para los días 20, 21 y 23 de enero, con motivo del accidente ferroviario producido en Adamuz este domingo que ha dejado por el momento 41 muertos.

El pregón de Bertín Osborne ya había sido aplazado. En principio estaba programado para el domingo 18 de enero, pero tuvo que retrasarse hasta el jueves 22 por problemas de salud del cantante. Osborne arrastra desde hace meses secuelas de un Covid que le había obligado a reducir su carga de trabajo en 2024 por consecuencias físicas. Finalmente, el accidente ferroviario ha obligado a cancelar el pregón, así como las actividades de festejo previstas para las fechas del luto.

Luto en Alcobendas

Este lunes, 19 de enero, la Plaza Mayor de Alcobendas ha acogido un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas del accidente de Adamuz y con los servicios de emergencia. El acto contó con la participación de la corporación municipal, miembros de los cuerpos de seguridad y equipos de emergencia. Este acto precede a la suspensión de las actividades durante los días de duelo, que se reanudarán a partir del viernes 23 de enero.