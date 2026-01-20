EN LA REAL CASA DE CORREOS
Ayuso mantiene reuniones con mandatarios regionales de Argentina y México
La presidenta madrileña no ha participado en actos con público en el primer día de luto oficial por el accidente ferroviario de Adamuz
Efe
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido este martes reuniones con mandatarios regionales de Argentina y México, así como con el consejero delegado de la multinacional japonesa Fujitsu.
En el primero de los tres días de luto oficial decretados por la Comunidad de Madrid por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), Díaz Ayuso no ha participado en actos de cara al público pero sí ha mantenido las citas que tenía previstas en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional.
En primer lugar, Díaz Ayuso ha recibido al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), Jorge Macri, que ya visitó a la presidenta en 2024.
Según indica en una nota el Ejecutivo regional, el encuentro perseguía "ampliar vías de colaboración entre ambas administraciones", que ya en 2023 firmaron un acuerdo de colaboración para "promover la atracción de proyectos y orientar a las empresas madrileñas que decidieran abrirse a los mercados internacionales".
A continuación, Díaz Ayuso ha recibido al gobernador del Estado mexicano de Querétaro, Mauricio Kuri, "para reforzar relaciones comerciales y turísticas entre ambas regiones". Esta reunión se suma a la que la presidenta mantuvo ayer con otra gobernadora estatal mexicana, en este caso la de Guanajuato, Libia Dennise García.
México va a ser uno de los países protagonistas en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que empieza mañana en Ifema y donde México será el país socio y participará por primera vez con la representación completa de sus 32 estados.
Por último, la presidenta se ha reunido con el presidente mundial de la multinacional japonesa Fujitsu, Takahito Tokita, con quien ha conocido de primera mano los avances de la compañía en materia de transformación digital. "Ambas partes han explorado nuevas oportunidades de colaboración para reforzar el desarrollo tecnológico y económico de la región", trasladan desde Sol.
