Aranjuez estrenará en FITUR una imagen de marca propia como destino turístico

La localidad de Aranjuez estrenará con motivo de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebrará del 21 al 25 de enero, un proyecto de 'branding' turístico con el que se quiere dotar a la localidad, por primera vez, de una imagen de marca propia como destino turístico. Bajo el lema de 'Regálate Aranjuez', mensaje que se proyectará desde el 'stand' propio que estará situado en el pabellón 9 de IFEMA, la nueva imagen de marca es "una invitación a concederse un momento inolvidable en una ciudad donde la historia, el arte y la naturaleza conviven en perfecta armonía".

"Visitar Aranjuez es sumergirse en un entorno monumental y paisajístico excepcional, reconocido desde hace 25 años como Paisaje Cultural Patrimonio Mundial, y disfrutar de un legado cultural, artístico y social vivo y compartido", ha destacado la edil de Turismo, María Belmonte, en la presentación de la iniciativa.

El Día Aranjuez en FITUR será mañana miércoles, a partir de las 10:00 horas, cuando tendrá lugar el 'Acto de los destinos Patrimonio Mundial', en el que intervendrán el propio alcalde de Aranjuez, Miguel Gómez Herrero, y se proyectará un vídeo promocional de la ciudad, al que pondrá voz el artista Juancho Marqués.

Este 2026, Aranjuez celebra en FITUR, además, hitos que refuerzan su identidad: el 25 aniversario de la declaración de Aranjuez como Paisaje Cultural Patrimonio Mundial por la UNESCO; los 50 años del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, según ha señalado el Consistorio en una nota. Además, también se celebrará el 125 aniversario del nacimiento de Joaquín Rodrigo, creador del universal Concierto de Aranjuez, y los 40 años de la Banda de la Escuela Municipal de Música Joaquín Rodrigo, que acompañará también la presentación.

De cara a 2026, más allá de la presentación de la nueva imagen de marca, el Ayuntamiento de Aranjuez continuará "reforzando su modelo turístico sostenible, innovador y vinculado a la identidad cultural de la ciudad, con una batería de proyectos que consolidarán el posicionamiento del destino a medio y largo plazo".

Entre las iniciativas previstas destaca la creación de nuevas rutas turísticas en torno a la figura de Joaquín Rodrigo, coincidiendo con la conmemoración de su aniversario, ampliando así la oferta cultural ligada a la música y al patrimonio inmaterial de la ciudad. Otro de los ejes fundamentales será la finalización en junio de 2026 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que contempla actuaciones clave como la rehabilitación del trazado histórico de Sabatini, que permitirá un acceso directo, peatonal y plenamente integrado desde la estación de ferrocarril hasta el Palacio Real de Aranjuez.

El plan incluye además la implantación de rutas guiadas autogestionadas mediante códigos QR en el Raso de la Estrella y los Sotos Históricos; la elaboración de un inventario digital geolocalizado de todos los Bienes de Interés Cultural del municipio; y el desarrollo de una aplicación de Realidad Virtual. Asimismo, se instalarán paneles de información turística interactiva disponibles las 24 horas tanto en el Raso de la Estrella como en la Oficina de Turismo, y se desplegará una red wifi gratuita para visitantes en el Raso de la Estrella, la Oficina de Turismo y el Centro de Interpretación del Paisaje Cultural.