Abdel Wahed, embajador de Palestina: "El 7 de octubre es un pretexto, la reacción de Israel no puede ser tan larga y sangrienta"

Husni Abdel Wahed es el primer embajador de Palestina en España. Periodista, profesor y diplomático, su historia y la de su familia están marcadas por la ocupación israelí. Se emociona al hablar del sufrimiento en Gaza en la entrevista Un café en las alturas publicada el pasado fin de semana por los medios de Prensa Ibérica.

De Madrid a Gaza hay 3.600 kilómetros. ¿Cómo de cerca se siente uno en la lejanía cuando sabe que su pueblo está sufriendo?

Palestina vive en los palestinos, independientemente del lugar donde se encuentren. Es mi pueblo, es mi gente, es mi sangre, la que se está derramando.

Usted nació en un campo de refugiado cerca de Jericó, ¿cómo fue su infancia?

Es muy difícil para una persona común imaginar la vida en un campo de refugiados. Es infrahumana. Escasea absolutamente todo, salvo la necesidad, la pobreza, el hambre y el frío. Y ahora la situación es mucho peor que cuando yo nací porque nuestro pueblo en la Franja de Gaza, además de vivir la vida de refugiados, vive un genocidio. En este momento, la gente se muere de hambre, de frío, de falta de medicamentos y atención sanitaria.

¿Es odio lo que sienten israelíes y palestinos?

El odio y el miedo son dos armas potentes que utilizan algunos para derivar ciertos temas hacia un lugar que no corresponde. Cuando uno tiene hambre, lo que más quiere es algo de comer. Cuando alguien tiene sed, lo que más quiere es algo de beber. Cuando sufres las consecuencias del miedo y del odio, entonces lo que buscas es algo que te libere. El odio genera más odio y el pueblo palestino, a pesar de lo que ha sufrido a lo largo de largas décadas, no ha caído ni en la resignación ni en resentimiento. Nuestra lucha es por la vida, y en la vida no puede haber odio ni miedo.

Ortega y Gasset decía que odiar a alguien es sentir irritación por su existencia y que, cuando esto ocurre, solo satisface su desaparición. ¿Es esto lo que ocurre entre dos pueblos cuando no se reconocen y se enfrentan durante décadas?

Poner a los dos pueblos a la par es un error porque hay una potencia de ocupación y hay un pueblo que sufre la ocupación. Hay un pueblo que ha reconocido a su ocupante, al colonizador de su tierra, que es el Estado de Israel, y falta que la potencia ocupante reconozca a su víctima, que es el pueblo palestino. Por lo tanto, ahora hace falta que Israel reconozca al pueblo palestino y su derecho a tener su Estado independiente y soberano en tan solo el 22% de la Palestina histórica. Esta definición de Ortega yo no la puedo compartir porque pienso que el odio no está en los genes. Es producto de políticas y adoctrinamiento.

En Gaza hay un alto del fuego formal, pero sigue habiendo ataques y hambruna…

Lamentablemente, Israel a lo largo de su historia siempre ha contado con la impunidad, nunca ha tenido que pagar ningún costo por lo que hace, y esta vez no es la excepción, pues mantiene el asesinato diario en contra de la población palestina.

700.000 muertos y dos millones de desplazados en dos años. Israel dice que es legítima autodefensa ante los ataques de Hamas, ¿tiene o no tiene derecho a defenderse Israel?

Parece que este derecho es exclusivo de Israel. Pongo en duda que esto sea una respuesta de Israel porque en 1948, cuando Israel fue creada a costas del pueblo palestino y cometió un genocidio, no existía ninguna de las facciones palestinas existentes hoy. Israel ya tenía planificado lo que ahora está implementando. Simplemente ha utilizado como pretexto el 7 de octubre, pero una reacción no puede ser tan larga ni tan sangrienta. Un genocidio no es una respuesta. Un genocidio es política de Estado planificada.

¿Qué le diría a Netanyahu si lo tuviera delante?

Que llegue a la misma conclusión a la que llegó otro líder israelí que, en su momento, fue un ‘halcón’, Isaac Rabin. Fue jefe del Estado Mayor, ministro de Defensa, un alto general y, finalmente, llegó a la conclusión de que el camino no es la guerra. Y, lamentablemente, el fundamentalismo ultra que gobierna el Estado de Israel asesinó a aquel primer ministro israelí que se atrevió a firmar un acuerdo con los palestinos. El camino es la paz, la convivencia, un futuro mejor para todos.

¿Y, si hubiera podido, qué le habría dicho a los líderes de Hamás la víspera de su ataque el 7 de octubre de 2023 que costó la vida a 1.200 personas en Israel?

Somos un pueblo, como todos, con diversidad política e ideológica. Nosotros hemos sostenido que el camino es el diálogo, y esto también lo habíamos dicho a los diferentes componentes palestinos, incluyendo a Hamás.

Yo no quiero aceptar que el 7 de octubre es el comienzo de la historia. El 7 de octubre es una escala sangrienta que ha tenido consecuencias nefastas, pero no es el comienzo de la historia porque Israel ocupa Palestina el año 1948. Es una potencia de ocupación que no lo ha hecho regalándonos flores ni dándonos besos mañana, tarde y noche. Ha sido una potencia de ocupación criminal, asesina y genocida.

¿Es Hamás una organización terrorista?

Yo no puedo afirmar el concepto de terrorismo porque, que yo sepa, no hay una definición acreditada de terrorismo. George Washington, cuando luchó por la independencia de Estados Unidos, había sido calificado de cualquier cosa por parte de la corona británica. Los pueblos latinoamericanos, cuando lucharon por su independencia, fueron calificados de cualquier cosa. Cuando los franceses ocuparon Madrid, no sé cómo habrían llamado a los rebeldes…

Pero existen organismos internacionales, como la Unión Europea, que consideran que Hamás es una organización terrorista.

Sé cómo lo califican. La verdad es que quien lucha por la liberación nacional siempre es considerado terrorista por la potencia de ocupación. Y hay algunos -los mismos que hablan de terrorismo- que se niegan a reconocer el concepto de genocidio, es decir, lo que ha hecho Israel. Y piden que la Corte Internacional de Justicia dirima esto… ¿y por qué no esperar que la Corte Internacional de Justicia también dirima el concepto de terrorismo?

¿Es Sánchez el líder europeo más sensible hacia la causa palestina?

A juzgar por los hechos, Pedro Sánchez ha sido pionero y líder en el reconocimiento del Estado de Palestina y, en un esfuerzo mancomunado con otros Estados europeos y árabes, también en la implementación de la solución de dos Estados. Su Gobierno, como el pueblo de España, ha sido muy congruente con los principios y valores humanos. Esto habla muy bien de España.

¿Va a ser la reconstrucción de Gaza un negocio?

Nuestros amigos europeos exigen que los fondos rusos congelados sean utilizados en la reconstrucción de Ucrania. Y me parece perfecto. Quien destruye tiene que reconstruir. Pero… ¿esto se aplica también a Israel? Todo indica que Israel no asumirá ninguna responsabilidad en la reconstrucción.

Pero sí. Aparentemente es un gran negocio. Cuando se trata de la magnitud de la destrucción sufrida en la Franja de Gaza, habrá quienes harán todo lo posible para quedarse con los dividendos. Y todo indica que empresas norteamericanas serán las principales ejecutoras de la reconstrucción.

Hay un tema muy sensible: la reconstrucción del ser humano. Nuestro pueblo, que ha sido sometido a un cruel genocidio, sufre trastornos, traumas y secuelas psicológicas y sociales de toda índole. Hay que atender al ser humano.

¿Ve factible la solución de los dos Estados en 2026?

Cualquier momento es propicio y factible cuando hay voluntad. Cuando se creó el Estado de Israel, se impuso a la fuerza, a costas del pueblo palestino. Decenas de miles de víctimas mortales, centenares de miles de refugiados y la usurpación del 78% del territorio palestino. Se hizo a la fuerza. Nosotros no pedimos ahora que se utilice la fuerza bruta, pero sí hay medios de presión que pueden ejercer europeos y norteamericanos y no lo hacen. Ni siquiera se ha suspendido un tratado comercial con Israel. Mientras Israel siga con la impunidad con que ha actuado, ¿por qué va a ceder?

El pueblo palestino es parte de la humanidad. Y la batalla de la humanidad se juega en Palestina. Allí están en juego los valores de la justicia, la libertad, la paz, la vida y el futuro.