INSCRIPCIONES DESDE ABRIL
Más de 60 nuevas plazas en la Escuela Municipal de Música de Majadahonda para instrumentos como clarinete, violín y guitarra
La ampliación de horarios docentes permitirá aumentar la oferta formativa desde enero
La Escuela Municipal de Música Enrique Granados de Majadahonda da un nuevo impulso a la vida cultural del municipio con la ampliación de su oferta formativa y la creación de más de 60 nuevas plazas en las especialidades musicales con mayor demanda, como clarinete, saxofón, violín, piano, guitarra, arpa y canto.
Esta ampliación, la más importante en los más de 45 años de historia del centro, ha sido posible gracias al aumento de la jornada laboral de más de una quincena de profesores, aprobado por el Ayuntamiento con cargo a los Presupuestos Municipales de 2026. La medida permitirá no solo atender a más alumnos, sino también potenciar la actividad cultural y musical de la ciudad.
Desde los 4 años y sin límite de edad
La Escuela Municipal de Música se consolida así como un espacio cultural abierto a toda la ciudadanía, con clases dirigidas tanto a estudiantes como a aficionados desde los 4 años y sin límite de edad. En los últimos años, el centro ha experimentado un notable aumento de la participación de personas adultas y mayores, que encuentran en la música una forma de aprendizaje, expresión artística y convivencia.
El crecimiento de la oferta formativa irá acompañado de una programación más intensa de ensayos, conciertos y actuaciones públicas, especialmente de agrupaciones como la Banda de Música y la Orquesta, que forman parte habitual de la agenda cultural y de las fiestas locales.
Semana Musical y colaboración con el Conservatorio Superior
Entre las actividades culturales más destacadas figura la Semana Musical, que se celebrará en la primera semana de febrero y que este año contará con la colaboración del Conservatorio Superior de Música de Madrid. Durante esos días, la escuela abrirá sus puertas a la ciudadanía con talleres, audiciones, clases abiertas y conciertos, ofreciendo una oportunidad para descubrir la riqueza musical del centro y fomentar nuevas vocaciones artísticas.
El plazo de solicitud de nuevas matrículas para el curso 2026-2027 se abrirá el próximo mes de abril. Fundada en 1980, la Escuela Municipal de Música Enrique Granados fue la primera de la Comunidad de Madrid y forma parte de la Red de Escuelas Municipales de Música y Danza. Además de la enseñanza individual, promueve la música en grupo a través de formaciones como la Orquesta Escuela, la Banda de Música, los coros infantil y de adultos, la música de cámara, las agrupaciones de guitarras y el grupo de percusión.
Dependiente de la concejalía de Cultura, la escuela desarrolla su actividad en el Auditorio Alfredo Kraus y en la Casa de la Cultura Carmen Conde, y mantiene un firme compromiso con el acceso universal a la cultura, gracias a un sistema de bonificaciones para familias numerosas, personas desempleadas, jóvenes y mayores de 65 años.
