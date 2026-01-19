Vox pide cerrar el centro de menores de La Cantueña en Fuenlabrada: "Es un modelo fallido"

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha vuelto a exigir el cierre del centro de menores extranjeros no acompañados de La Cantueña, dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, tras los incidentes registrados en los últimos meses en estas instalaciones.

Incidentes y problemas de seguridad

La portavoz de Vox en Fuenlabrada, Beatriz López-Roberts, ha definido el centro como un "modelo fallido" que, a su juicio, ha derivado en problemas de convivencia e inseguridad en el entorno. Entre los hechos denunciados figuran agresiones a trabajadores, altercados internos, peleas y otros episodios violentos, así como una grave agresión a un vigilante de seguridad, que tuvo que ser trasladado al Hospital de Fuenlabrada tras ser atacado con un extintor y diversos objetos.

Archivo - Fachada del centro habilitado para la acogida de menores extranjeros no acompañados en La Cantueña (Fuenlabrada). / Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

La propuesta presentada por Vox no obtuvo el respaldo del resto de grupos municipales, incluido el Partido Popular, al que la formación ha acusado de mantener un "doble rasero". Según López-Roberts, mientras el PP reclama el cierre de centros similares en municipios como Pozuelo de Alarcón o Alcalá de Henares, mantiene su apoyo al centro de La Cantueña en Fuenlabrada.

La portavoz ha denunciado lo que considera un "clasismo territorial" en la gestión de este tipo de recursos y ha reiterado su petición de celebrar una consulta ciudadana para que los vecinos puedan pronunciarse sobre la continuidad del centro.

Consulta vecinal y críticas a PSOE y PP

Desde Vox sostienen que estos centros se implantan sin la participación vecinal y terminan afectando especialmente a barrios con menor renta, recordando que algunos incidentes han llevado al Gobierno regional a reubicar a determinados menores.

En un comunicado, la formación ha arremetido contra PSOE y PP, a los que acusa de fomentar la inmigración irregular mientras evitan situar este tipo de centros en zonas residenciales de mayor poder adquisitivo. "Es el momento de que los vecinos de Fuenlabrada decidan si quieren mantener un centro de menores extranjeros en su municipio", concluye el texto.