Tañido de campanas a difunto, minutos de silencio y banderas a media asta: así llora Madrid a las víctimas del accidente de Adamuz

A mediodía de este lunes, en una mañana fría y soleada, las campanas de la catedral de Santa María la Real de la Almudena tocaban a difunto. Era la forma en que la archidiócesis de Madrid se sumaba a los actos de condolencia por las decenas de víctimas, en la tarde del lunes el balance ya llegaba a 40 fallecidos, del accidente ferroviario acaecido hacia las 19.45 horas de la tarde del domingo en las inmediaciones de Adamuz, en la provincia de Córdoba cuando vagones de un tren Iryo procedente de Málaga y con destino a Madrid descarrilaban e invadían la vía en sentido contrario sin que el Alvia que viajaba en ese momento de Madrid a Huelva tuviera tiempo de reacción, impactara y también descarrilara apenas 20 segundos después.

El tañido de las campanas de la Almudena no ha sido la única muestra de duelo en la capital y en numerosos otros municipios de la región. Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid han suspendido varios de los actos que tenía programados para hoy mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han modificado hoy sus agendas. Ya ayer una y otro dispusieron el despliegue de un dispositivo de carácter sociosanitario en la estación de Atocha para atender a familiares que acudían en demanda de información y a viajeros de los trenes siniestrados trasladados hasta allí en autobús desde el lugar del accidente.

Un par de horas después del doble descarrilamiento, conforme se iba constatando la magnitud del accidente, Ayuso ponía a disposición de la Junta de Andalucía los hospitales de la Comunidad de Madrid y los efectivos de emergencias del Summa 112. Finalmente no ha sido necesario el desplazamiento de ningún efectivo de los servicios de emergencias madrileños a Córdoba, pero sí que han estado operativos, en colaboración con equipos de Samur Protección Civil, del Ayuntamiento de Madrid, en la estación de Atocha. A lo largo de la madrugada han llegado cuatro autobuses y se espera uno más durante la tarde.

Cuatro pasajeros que venían con heridas leves han sido trasladados esta mañana a hospitales madrileños. Dos pacientes leves han sido llevados a la Fundación Jiménez Díaz, otro a La Paz y un cuarto, policontusionado al Gregorio Marañón.

Poco después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declarara tres días de luto oficial, Ayuso anunciaba que también la Comunidad de Madrid decretará tres días de luto. Desde las 0.00 horas de este martes, 20 de enero y hasta el jueves 22, las banderas ondearán a media asta en los edificios oficiales de la Comunidad de Madrid. El Consejo de Gobierno guardará, además, un minuto de silencio en su reunión semanal del próximo miércoles.

La presidenta madrileña ha eliminado de su agenda un acto que tenía anunciado por la mañana, la entrega de los Premios de Investigación 2025 Margarita Salas, Miguel Catalán y Julián Marías en la Real Casa de Correos. Sí que ha mantenido, en cambio, encuentros programados con representantes de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria y con la gobernadora del estado mexicano de Guanajuato, Libia Dennise García, en vísperas de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que tiene este año a México como país socio.

Además, por la tarde ha acudido a recoger la distinción que se le ha concedido como Personalidad del Turismo en los VI Premios Traveller Awards de Periodista Digital, donde se ha referido a la jornada de hoy como "un día especialmente duro para todos los españoles, de los más tristes". "Las administraciones estamos intentando poner de nuestra parte para mitigar este dolor, para ser de ayuda en estos momentos", ha apuntado. "Lo que queremos hacer ahora es no cancelar toda la agenda, pero intentar ser prudentes en nuestras manifestaciones y estar centrados todo el tiempo en ayudar a las víctimas y a sus familias", ha añadido.

Mañana continuará con algunas reuniones de trabajo, entre ellas con el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. En la semana de Fitur, en su equipo aún no saben cómo se arbitrará con la declaración de los tres días de luto del acto de la inauguración de la feria, previsto para el 22 de enero, aunque el evento abre sus puertas el 21 de enero. Sí se da por hecho que acudirá, junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, al Día de Madrid en Fitur, el viernes 23, toda vez que el jueves es el último día de luto. Renfe ha anulado su participación en la feria. Y Exceltur ha cancelado el foro que celebra cada dos años como antesala.

Almeida también ha modificado este lunes su agenda, de manera más sustancial que Ayuso. El Ayuntamiento de Madrid ha cancelado todos los actos previstos en la jornada. El regidor madrileño ha presidido un minuto de silencio en Cibeles al que se han sumado miembros de su equipo de gobierno y de la oposición municipal. "Hemos querido expresar el profundísimo dolor y la consternación que tenemos todos los madrileños como consecuencia del accidente de ayer, de la tragedia que se vivió ayer en Córdoba", ha transmitido".

No ha sido el único minuto de silencio guardado en la capital hoy. A la misma hora, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, presidía otro ante la sede de la Delegación, junto a la subdelegada, Pilar Trinidad Núñez, el secretario de Estado de Memoria Democrática en España, Fernando Martínez López, y representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la sociedad civil madrileña. Martín ha agradecido la ágil intervención coordinada de los servicios de emergencias y enviado "todo el cariño" a los familiares y allegados de las víctimas. También en la capital, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, guardaba un minuto de silencio en la sede de su departamento junto a trabajadores del ministerio.

Numerosos municipios de la región, de Pozuelo de Alarcón a Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y muchos otros se han unido a los minutos de silencio convocados por la Federación Española de Municipios y Provincias. Otros, además, han suspendido o aplazado algunas celebraciones previstas para estos días. En San Sebastián de los Reyes, donde también se ha secundado el minuto de silencio, el Ayuntamiento ha suspendido una chocolatada popular y la actuación de una orquesta programada para hoy así como un ramillete pirotécnico en el transcurso de las Fiestas en honor a San Sebastián Mártir.

En Alcobendas, el Consistorio ha cancelado el pregón y todo el programa de las Fiestas de la Virgen de la Paz previsto para los días 20,21 y 22 tras el luto decretado por el Gobierno y también por la Comunidad de Madrid a nivel autonómico. Y en Moralzarzal se ha anunciado que la tradicional Luminaria, celebración que recuerda los 20 de enero, día de San Sebastián Mártir con una gran hoguera los rituales contra la peste del siglo XVII, no tendrá lugar hoy sino el próximo sábado.