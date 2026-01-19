El Summa112 de Madrid atiende a 9 personas en la estación de Atocha tras el descarrilamiento del tren en Adamuz (Córdoba)

El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (Summa 112) ha desplegado un amplio dispositivo de atención en la estación de Atocha para asistir a los pasajeros de los dos trenes afectados por el descarrilamiento ocurrido en la tarde de este domingo en Adamuz, en Andalucía, así como a sus familiares y allegados. Hasta el momento, los equipos han atendido a un total de nueve personas. Ocho de ellas han requerido asistencia psicológica, mientras que una ha precisado atención médica por un esguince, sin que se hayan registrado casos de gravedad.

Según ha informado el propio servicio, hasta el recinto ferroviario se han desplazado tres unidades asistenciales médicas, dos ambulancias, un psicólogo y un supervisor, con el objetivo de ofrecer atención sanitaria y apoyo emocional a las personas afectadas a su llegada a Madrid.

El operativo se ha desarrollado de forma coordinada junto a efectivos de Samur-Protección Civil, Cruz Roja y psicólogos activados por Adif, Renfe e Iryo, en un dispositivo conjunto destinado a garantizar la atención inmediata y el acompañamiento a los viajeros tras el incidente ferroviario.