accidente Adamuz
COMUNIDAD DE MADRID

San Sebastián de los Reyes suspende hoy sus fiestas por el accidente ferroviario de Córdoba

Quedan suspendidas la chocolatada popular y la actuación de la orquesta Vulkano

EN DIRECTO | Última hora del descarrilamiento del tren en Adamuz (Córdoba)

Fachada del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

Fachada del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. / Europa Press/ Eduardo Parra

EFE

Madrid

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha decidido suspender los actos previstos para este lunes con motivo de las Fiestas en honor a San Sebastián Mártir en señal de "respeto y solidaridad" con las víctimas y familiares del accidente ferroviario ocurrido anoche en la localidad cordobesa de Adamuz.

Según ha informado el Consistorio en una nota, quedan suspendidas la chocolatada popular y la actuación de la orquesta Vulkano, que se aplazan a este martes a las 17:30 y 18:30 horas, respectivamente. También se ha cancelado el ramillete pirotécnico que iba a celebrarse esta tarde-noche.

Además, el Ayuntamiento ha convocado para este lunes a las 12:00 horas un minuto de silencio en la Plaza de la Constitución en homenaje a las víctimas mortales y a los heridos de esta tragedia ferroviaria.

