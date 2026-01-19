San Sebastián de los Reyes suspende hoy sus fiestas por el accidente ferroviario de Córdoba

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha decidido suspender los actos previstos para este lunes con motivo de las Fiestas en honor a San Sebastián Mártir en señal de "respeto y solidaridad" con las víctimas y familiares del accidente ferroviario ocurrido anoche en la localidad cordobesa de Adamuz.

Según ha informado el Consistorio en una nota, quedan suspendidas la chocolatada popular y la actuación de la orquesta Vulkano, que se aplazan a este martes a las 17:30 y 18:30 horas, respectivamente. También se ha cancelado el ramillete pirotécnico que iba a celebrarse esta tarde-noche.

Además, el Ayuntamiento ha convocado para este lunes a las 12:00 horas un minuto de silencio en la Plaza de la Constitución en homenaje a las víctimas mortales y a los heridos de esta tragedia ferroviaria.