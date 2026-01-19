ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE
Renfe refuerza esta semana la media distancia Madrid–Sevilla vía Extremadura por el accidente de Adamuz
La operadora programa trenes adicionales entre el martes 20 y el viernes 23 de enero de 2026 mientras continúa suspendida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía
Renfe reforzará desde este lunes 19 y hasta el viernes 23 de enero el servicio de media distancia de la línea que conecta Madrid y Sevilla pasando por Extremadura, como respuesta a la suspensión de la circulación ferroviaria provocada por el accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba), que tardará "días" en recuperarse.
Según ha informado la compañía, Renfe operará un nuevo tren el martes 20 y el jueves 22 desde la estación de Madrid-Puerta de Atocha con destino Sevilla-Santa Justa, con salida a las 10.55 horas. Además, el miércoles 21 y el viernes 23 se incorporará otro servicio que partirá a las 11.50 horas desde Sevilla-Santa Justa en dirección a Atocha.
La operadora ya había avanzado que trabajaba en un plan alternativo de transporte extraordinario a partir del martes para atender a los pasajeros perjudicados por el corte ferroviario, que afecta a toda la circulación de alta velocidad entre la capital y Andalucía. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha señalado este mismo lunes que la reanudación del tráfico en la línea de alta velocidad “llevará días”, sin concretar una fecha para la vuelta a la normalidad.
Ante el parón ferroviario, distintas compañías de transporte han anunciado refuerzos para garantizar la movilidad entre el sur y el centro de la Península. Iberia y Air Europa han incrementado su oferta aérea, mientras Alsa ha mostrado su disposición a ampliar servicios si la demanda lo requiere.
En concreto, Iberia ha añadido ocho nuevas frecuencias (ida y vuelta) entre Madrid y Sevilla y entre Madrid y Málaga, con un aumento de 1.526 plazas. Por su parte, Air Europa ofrecerá desde el martes y, en principio, hasta el viernes, 360 asientos más al día entre Madrid y Málaga. Alsa, mientras tanto, prevé incrementar su oferta entre Granada y Madrid si detecta un repunte de viajeros en los próximos días.
